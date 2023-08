Earthside: kündigen ihre Europatermine für Oktober an

Das langerwartete neue Album Let The Truth Speak wird nun endlich am 17. November via Music Theories Recordings / Mascot Label Group veröffentlicht.

Auf dem Album sind Gastbeiträge von Daniel Tompkins [Tesseract], AJ Channer [Fire From The Gods], Baard Kolstad [Leprous] zu hören.

Die Cinematic Rocker Earthside werden im Oktober als Support von Voyager durch Europa touren und auf dem Euroblast Festival und dem ProgPower Festival auftreten. Sie werden Voyager bei ausgewählten Shows in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und England begleiten.

Die Tournee erfolgt kurz vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums Let The Truth Speak, das am 17. November über Music Theories Recordings / Mascot Label Group weltweit erscheinen wird. Aus dem Album haben sie bereits die offiziellen Videos für den epischen Titelsong Let The Truth Speak, in dem Daniel Tompkins von TesseracT sowie die unglaubliche Stimme von Gennady Tkachenko-Papiz zu hören sind, für den Song We Who Lament und das für mehrere Filmfestivals nominierte Video zu All We Ever Knew And Ever Loved veröffentlicht.

Videos: Let The Truth Speak | All We Ever Knew And Ever Loved | We Who Lament

Über die Tour sagen sie: „Wir sind begeistert, wieder einmal durch Europa zu touren, und das mit vertrauten Nightliner-Kollegen vom letzten Mal. Voyager sind großartige Jungs, deren Live-Show-Energie mit jedem Jahr besser und besser geworden ist. Und es ist wahrscheinlich gut für das Wohlbefinden aller Anwesenden, dass Voyager da sind, um die Stimmung zu heben, nachdem wir euch alle mit unserer Musik in existenzielle Ängste versetzt haben. Ganz im Ernst, es wird eine wunderbare Zeit an Voyagers europaweiter Feier nach ihrem wohlverdienten Triumph beim Eurovision Song Contest teilzunehmen und sich in all dem mit so vielen von euch zu sonnen, die kommen, um die Freude mit uns zu teilen. Der Opener Cold Night For Alligators ist ebenfalls eine Wucht. Definitiv ein Konzerterlebnis, das man von Anfang bis Ende erleben muss, und wir fühlen uns geehrt, mittendrin zu sein!“

Acht lange Jahre nach ihrem von der Kritik gefeierten Debütalbum A Dream In Static [2015] fanden sich die idealistischen Denker von Earthside in einer völlig anderen Welt wieder … oder vielleicht in einer Welt, die ehrlicher und ungelenker ist, als sie und viele andere es erwartet hatten.

„Dieses Album hat fast unser Leben und unsere Freundschaften zerstört“, erzählt Keyboarder und Co-Orchestrator Frank Sacramone. „Es ist Wahnsinn, aber es ist wunderschön.”

„A Dream In Static war eher ein *Ich*-Album“, reflektiert Gitarrist und Orchestrator Jamie van Dyck. „Jeder von uns beschäftigte sich auf seine Weise mit Themen wie Selbstverwirklichung und der Angst, nie ganz vollständig zu werden. Let The Truth Speak hingegen richtet seinen Fokus auf das *Wir*. Innerhalb weniger Monate nach der Veröffentlichung von ADIS hatte sich die globale Landschaft dahingehend verändert, dass Themen von weitaus größerer Bedeutung als die Erfüllung unserer eigenen individuellen Träume an uns zerrten. Wir beschäftigten uns viel mehr mit der Entwicklung der Menschheit als Ganzes als mit unserem eigenen Vermächtnis darin.“

In All We Ever Knew And Ever Loved spielt Baard Kolstad [Leprous] mit, und das Video gewann den Preis für das beste Musikvideo beim United Artist International Film Festival und wurde für eine Reihe von Filmfestivals ausgewählt – Horrorcon UK, UAIFF, Dam Short Film Festival, Animiest, Rhode Island International Film Festival und mehr. We Who Lament wurde Ende 2022 mit Keturah als Sängerin veröffentlicht und ist zweifellos einer der mitreißendsten und unmittelbarsten Songs des Albums, aber selbst als solcher bietet er immer noch den fesselnden Sound und das ereignisreiche Songwriting, das man von der immer ehrgeizigen Band erwartet.

Das explosive Let The Truth Speak vermittelt das Gefühl eines Höhepunkts – ein völlig unerwarteter, aber passender Höhepunkt in der turbulenten Suche nach der Wahrheit auf dem Album. Ein kompletter Streichersatz – ein übergreifendes Element im Sound des Albums – trifft auf heftige Rhythmen, unheimliche Skalen und die beispiellose Paarung von Earthside-Absolvent und TesseracT-Frontmann Daniel Tompkins‘ unbezwingbarem stimmlichen Geschick und dem Weltmusik-Ass Gennady Tkachenko Papizhs atemberaubendem Gesang und cineastischem Gejammer. All diese Elemente gipfeln in einem abschließenden Höhepunkt, der für die Band ein einstimmiger Lieblingsmoment des Albums ist.

Earthside sind Jamie van Dyck [Gitarren, Backing Vocals, Programmierung, Keyboards], Ben Shanbrom [Schlagzeug, Backing Vocals], Frank Sacramone [Keyboards, Synthesizer, Programmierung, Schlagzeug, Gitarre] und Ryan Griffin [Bass, Backing Vocals].

Livetermine 2023:

01.10. Euroblast Festival, Köln

03.10. Headcrash, Hamburg

04.10. Cassiopeia, Berlin

09.10. Szene, Wien, A

10.10. Feierwerk, München

12.10. Komplex Club, Zürich, CH

14.10. Kufa, Lyss, CH

Mehr Infos unter:

www.earthsideband.com/

https://www.facebook.com/earthsideband

https://www.instagram.com/earthsideband/