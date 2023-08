Acid Head und Oracle Hands: spielen am 29.09.2023 Live im Kulturzentrum Jever

Die Band aus Hamburg bietet vieles, darunter harte und melodische Riffs, tiefgründige, deutsche Texte und unvergessliche Live-Performances.

Acid Head konnte sich somit in Norddeutschland schon einen Namen machen, und kommt nun endlich nach Jever in das LOK Kulturzentrum.

Besetzung:

Torben Burmeister – Gitarre

Tobias Kohl – Drums

Robin de Winter – Bass

Thomas Madejewski – Gesang

Oracle Hands gründet sich Ende 2021 in Oldenburg. Nach ersten Songwriting-Proben in zunächst rein instrumentaler Trio-Besetzung mit Sebastian B., Malte S. und Sebastian V. vervollständigt im Sommer 2022 Wasli K. als Sänger das Line-up der Band. Die vier Musiker spielen eigenständigen und druckvollen Post-Metal, der von den Genres Sludge-, Doom- und Black-Metal beeinflusst ist. Am 24.02.2023 ist die erste Demo von Oracle Hands mit den beiden Songs Nihilistic Rites und Pulse auf Bandcamp sowie allen gängigen Streaming-Plattformen erschienen. Das Label Golden Coffin Records hat die Demo am 16.06.2023 auf Tape veröffentlicht. Das Debütalbum der Band ist in Arbeit und soll Anfang 2024 veröffentlicht werden.

Downfall steht für fünf professionelle Musiker aus dem Raum Friesland, die neue Maßstäbe im Melodic Death Metal setzen wollen. Variationsreiche Drums, die nicht nur durch die präzise Doublebass überzeugen, zeichnen die Musik von Downfall aus. Shouts und Growls mit einer gehörigen Portion Zorn wechseln sich mit zweistimmigen, melodischen Gitarrenriffs und eingängigen Refrains ab. Tiefe und druckvolle Bassläufe bilden das Fundament des Sounds von Downfall.

Ort: Kulturzentrum, Jever

Beginn: 29.09.2023, 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: 15,00 €

Karten unter: https://booking.gutes.digital/de/veranstaltung/0/acid-head–oracle-hands–downfall-4153214X44/tickets