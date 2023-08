Go Ahead And Die: veröffentlichen Musikvideo zu „Tumors“

Die Death-Cruster Go Ahead And Die aus Arizona werden am 20. Oktober ihr bissiges zweites Album Unhealthy Mechanisms über Nuclear Blast Records veröffentlichen. Ein sintflutartiger Wirbelsturm, geboren aus den wütenden Köpfen von Igor Amadeus Cavalera (Healing Magic) und Max Cavalera (Soulfly, Cavalera Conspiracy). Dieser neue Teil des dystopischen Katalogs der Band ist ein frischer Tauchgang in den Wahnsinn der Gesellschaft und die Verschmutzung, die unseren Verstand verwüstet.

Der erste Vorgeschmack auf das Album kommt in Form der Single Tumors. Der zum Headbangen anregende Track ist ein Aufruf an die Verräter, die giftig sind und die „Tumore“ des Lebens darstellen, die, wenn sie sich ausbreiten, zu Krebs werden können. Sehen Sie sich das animierte Video an, das vom rumänischen Künstler Costin Chioreanu erstellt wurde.

Max Cavalera kommentiert: „Das neue G.A.A.D. ist auf dem Weg! Noch brutaler, wilder, extremer und intensiver als je zuvor! Das Album taucht tief in die Thematik der mentalen Gesundheit ein und wurde von Igor A. produziert! Es ist bei weitem die anarchistischste Platte, an der ich in meiner gesamten Karriere beteiligt war!“

Igor Amadeus Cavalera sagt: „Ich bin so aufgeregt, dieses Monster von einem Album zu veröffentlichen! Dieses Album wird euch durch den dunklen Wahnsinn einer abnehmenden geistigen Gesundheit führen. Es ist definitiv das härteste Album, das ich je gemacht habe, und ich kann es kaum erwarten, es auf die Massen loszulassen! G.A.A.D.!“

Stream der neuen Single Tumors hier:

https://goaheadanddie.bfan.link/tumors.ema

Seht euch das Musikvideo zu Tumors hier an:

Hier könnt ihr Unhealthy Mechanisms vorbestellen/vormerken:

https://goaheadanddie.bfan.link/gaaduhmech.ema

Unhealthy Mechanisms wurde von Igor Amadeus Cavalera produziert, während John Aquilino die Aufnahmen in seinem Platinum Underground Studio in der mystischen Atmosphäre der Superstition Mountains durchführte. Das Mixing und Mastering wurde wieder einmal von Arthur Rizk (Cavalera, Soulfly, Turnstile) übernommen. Für das Artwork holte sich die Band Santiago Jaramillo von Triple Seis Design ins Boot, der das zum Albumtitel passende, verstörende Design entwarf. Go Ahead And Dies neuestes Album ist ein Zeugnis für die abnehmende mentale Gesundheit auf der ganzen Welt und eine Erinnerung daran, dass wir mit unserem Schmerz nicht alleine sind. Der Verstand ist verloren. Die Lunte ist angezündet. Zeit, alles in Brand zu setzen.

Unhealthy Mechanisms – Tracklisting:

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Desert Carnage

2. Split Scalp

3. Tumors

4. Drug-O-Cop

5. No Easy Way Out

6. M.D.A. (Most Dangerous Animal)

7. Chasm

8. Cyber Slavery

9. Blast Zone

10. Unhealthy Mechanisms

Unhealthy Mechanisms wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Juwel

– Rote Kassette (limitiert auf 400 Stück)

– Vinyl

– Rot mit schwarzem Splatter

– Weiß mit schwarzem Splatter

Go Ahead And Die sind:

Max Cavalera | Gesang, Gitarre

Igor Amadeus Cavalera | Gesang, Gitarre, Bass

Johnny Valles | Schlagzeug

Go Ahead And Die online:

www.facebook.com/GoAheadAndDieBand

www.instagram.com/GoAheadAndDieBand