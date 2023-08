Interview mit Holger von Harvey X, einer neuen Band, die am 02.09.2023 ihre erste Single veröffentlicht

Artist: Harvey X

Herkunft: Rhein-Sieg Kreis, Deutschland

Genre: Industrial Metal, Nu Metal

Bandmitglieder:

Gesang – Conny

Bass – Rolf

Gitarre – Ruben

Schlagzeug – Holger

Harvey X ist eine Band aus dem Rhein-Sieg Kreis, die demnächst durchstarten möchte. Ihren Mastermind und Schlagzeuger Holger habe ich vor Jahren mit seiner damaligen Band Crepitus kennengelernt. Kürzlich machte er mich auf sein neues Bandprojekt aufmerksam. Die Band Harvey X wird am 02.09.2023 ihren ersten Output, die Single Tick Tack herausbringen. Grund genug, mich mit Holger über sein neues Projekt zu unterhalten.

Time For Metal / Juergen S.

Hallo Holger! Du veröffentlichst mit deiner Band Harvey X die erste Single Tick Tack, welche am 02.09.2023 erscheinen wird. Wer ist Harvey X eigentlich?

Harvey X / Holger

Hi Jürgen! Vielen Dank für die Möglichkeit, sich der Time For Metal Community präsentieren zu dürfen! Harvey X wurde 2021 von mir ins Leben gerufen. Damals gab es einen Umbruch mit der vorherigen Band und es sollte ein kompletter Neustart erfolgen. Vorher war das künstlerische Schaffen immer von mehr oder weniger großen Kompromissen geprägt. Sowohl in der Zusammensetzung der Bands als auch was den eigenen Geschmack und das eigene Musikverständnis angeht. Das sollte nun mit Harvey X nicht mehr als Risikofaktor im Raum stehen und so habe ich mich mit den entsprechenden Leuten zusammengetan. Gegründet wurde die Band mit unserem Bassisten Rolf (bereits bei Crepitus dabei), der Sängerin Conny und Ruben an der Gitarre. Mittlerweile ist Ruben leider aus beruflichen Gründen ausgeschieden und die Stelle an der Gitarre ist derzeit vakant … also … wer sich hier musikalisch wiederfindet, darf sich sehr gerne bei mir melden!

Time For Metal / Juergen S.

Du sagtest, die Sängerin Conny? Auf der Single ist aber keine Frau zu hören?

Harvey X / Holger

Ja. Das ist richtig. Wir experimentieren ständig mit neuen Ideen und probieren Dinge aus. Dieser Song ist von mir in kompletter Eigenregie entstanden. Also nicht nur vom Songwriting, sondern auch hinsichtlich Recording, Mixing und Mastern. Was aber nicht bedeutet, dass HX jetzt ein Soloprojekt ist!

Time For Metal / Juergen S.

Worum geht es in dem Song?

Harvey X / Holger

Der Song spiegelt vieles der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der letzten Jahre wider. Auf die Frage, ob sich Geschichte wiederholt, kann man derzeit leider nur noch antworten: hoffentlich nicht! Und es liegt nun an jedem Einzelnen, dass es auch so bleibt. Viel von dem, was man mittlerweile täglich in den Medien und Umfragen sieht, muss einfach ein schrilles Warnsignal sein. Ich möchte mit dem Song ganz gezielt darauf aufmerksam machen.

Time For Metal / Juergen S.

Stilistisch könnte man ja im ersten Moment genau das Gegenteil vermuten. Das war doch bestimmt kein Versehen …

Harvey X / Holger

Definitiv nicht! Gerade hinsichtlich Rhythmik und Aussprache nutzt der Song ganz gezielt Elemente, die wohl vor ca. 90 Jahren „der gute Ton“ waren; sollen demnach auch als Warnung vor dem, was sein kann, wirken.

Time For Metal / Juergen S.

Da drängt sich die Frage ja förmlich auf, wie denn die weiteren Songs klingen? Darf man da jetzt Weitere in dem Stil erwarten?

Harvey X / Holger

Teilweise gibt es ähnliche Elemente in weiteren Songs, ja. Wobei wir doch recht vielseitig aufgestellt sind und ständig neue Sachen ausprobieren. Da sind Nummern dabei, die viel aus dem Alternative Metal haben, andere arbeiten mit Samples und gehen in Richtung Nu-Metal.

Time For Metal / Juergen S.

Darf man euch denn bald auch live bewundern?

Harvey X / Holger

Hoffentlich! Wie schon erwähnt, ist die Gitarre derzeit nicht besetzt. Von daher ist es etwas schwierig, Auftritte zu planen.

Time For Metal / Juergen S.

Aber viele Künstler nutzen live doch Backingtracks?

Harvey X / Holger

Das ist nicht unser Ding. Wir sind eine Band und wollen auch als solche performen.

Time For Metal / Juergen S.

Wie geht es demnach dann weiter?

Harvey X / Holger

Wir haben jetzt gut 13 Songs so weit fertig, wobei bei einigen noch am Gesang und Feinheiten gearbeitet wird. Diese werden wir jetzt weiter bearbeiten und schnellstmöglich fertigstellen. Parallel läuft dann die Suche nach jemandem an der Gitarre und wenn alles passt, dann geht die konkrete Live-Planung los.

Time For Metal / Juergen S.

Das klingt doch alles ziemlich vielversprechend! Vielen Dank für das Interview!

Harvey X / Holger

Ich habe zu danken! Hier die weiterführenden Links zur Band Harvey X:

YouTube Video

Facebook

Instagram