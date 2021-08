Earthside: unterschreiben bei Music Theories Recordings / Mascot Label Group

Wenn eine Band nach Jahren der kreativen Versenkung wieder auftaucht, muss das, womit sie zurückkommt, ein Statement sein. Dies gilt umso mehr, wenn das, was folgt, das erste Lebenszeichen nach 2015 und dem Debüt A Dream In Static ist, einem Werk, welches als eins der besten Debütalben der letzten Jahre gilt und in der Rock-Prog-Rock und Metal Szene für Aufsehen sorgte.

Das Cinematic-Rock-Kollektiv Earthside befindet sich genau in dieser wenig beneidenswerten Position. Wenn jedoch nur ein einziger Song diesen kritischen Eindruck hinterlassen könnte, indem er den Moment anspricht und dieses schwere Gefühl der Ehrfurcht in der Brust des Hörers hinterlässt, dann wäre All We Knew And Ever Loved dieser Song.

In Verbindung mit ihrem Signing bei Music Theories Recordings/Mascot Label Group kehren Earthside auf monumentalste Art und Weise ins Rampenlicht zurück. Als Höhepunkt jahrelanger fieberhafter Planung, Aufnahme und Detailbesessenheit bietet All We Knew And Ever Loved den ersten Einblick in das packende nächste Kapitel der Bandgeschichte.

Videopremiere zu All We Knew And Ever Loved:

Frank Sacramone begann 2017 mit dem Schreiben des Songs vor dem Hintergrund des trüben, regnerischen Märzwetters und der zweiten Staffel von True Detective. „Das Ziel war es, so brachial wie möglich zu sein – die mächtigste Kombination von Instrumenten zu verwenden, um eine sehr ehrgeizige akustische Wiedergabe der Menschheit zu schaffen, die sich selbst bekämpft und sicherlich untergehen wird, wenn sie so weiter macht“, sagt Sacramone. „Wenn man etwas über ein so bedeutendes Thema schreiben will, muss die Musik dem gerecht werden und sie muss so dramatisch wie möglich sein.“

Durch die geradezu apokalyptischen Klänge einer der größten Pfeifenorgeln der Welt (aufgenommen in der First Congregational Church in Los Angeles) und einen erderschütternden Mix von Randy Staub, der für den Mix von Metallicas legendärem symphonischen Live-Album S&M bekannt ist, ist die Wirkung des Tracks unentrinnbar.

Ein weiteres Highlight des Songs ist das Drum Duell, welches sich Earthside Schlagzeuger Ben Shanbrom mit Baard Kolstad von der norwegischen Progressive-Metal-Band Leprous liefert.

All We Knew And Ever Loved ist im wahrsten Sinne episch!

Pre-save All We Knew And Ever Loved HERE

Earthside sind:

Jamie Van Dyck

Ben Shanbrom

Frank Sacramone

Ryan Griffin

Follow Earthside

Mehr Infos unter:

https://www.earthsideband.com/

https://www.facebook.com/earthsideband