Anthrax: im Herbst 2022 auf Tour in Deutschland

Sie sind Urgesteine des Trash Metal und haben mittlerweile 40 Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel. Aufhören ist deshalb aber noch lange keine Option. Anthrax nehmen stattdessen wieder Fahrt auf und haben jüngst bestätigt, dass sie im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums im Herbst nächsten Jahres vier Konzerte in Deutschland spielen, darunter auch Leipzig.

„It sure has been a long time since we rock’n’rolled in the UK and Europe“, so Drummer Charlie Benante. „But we’re coming back soon to bring the noise to all of you guys. Being that we can’t get over there until 2022, we’re going to make sure that every show will be an eventful one. We won’t just be playing four decades of songs to celebrate our ongoing 40th anniversary – hey, we’ll be giving YOU some history! – but we just might have some brand new ones for you as well. Can’t wait to see all your happy, smiling faces!!!„.

Tief verwurzelt im Trash Metal, waren Anthrax Anfang der 80er maßgeblich an der Etablierung dieses Genres beteiligt. Obwohl die Band um Sänger Joey Belladonna auch heute noch zu den größten Trash-Metal-Bands zählt und bereits vor langer Zeit Kultstatus erreichte, präsentieren sich die New Yorker Musiker – von denen Gitarrist Scott Ian als einziger noch die Ursprungsbesetzung vertritt – noch immer so experimentierfreudig wie zu ihrer Hochphase. Für ihren unverkennbaren Stil, für den sie Heavy Metal auch gern mal mit Crossover-Elementen kombinieren, werden sie nun schon seit vier Dekaden von ihren Fans verehrt und von Kritikern stets gelobt.

Seit ihrem Debüt Fistful Of Metal aus dem Jahr 1984 lieferten Anthrax ein Erfolgsalbum nach dem nächsten und spielen auf den größten Bühnen dieser Welt. Vor fünf Jahren erschien das letzte Studioalbum For All Kings, mit dem die Kultband nach stilistischen Ausflügen wieder zu ihrem musikalischen Ursprung zurückkehrte: Kreischende Gitarrenriffs schwirren über einer schreddernden Rhythmusgitarre und donnernden Drums. Vor drei Jahren präsentierten Anthrax schließlich ihre legendäre zweistündige Live-DVD Kings Among Scotland, auf der uns die Band auch hinter die Kulissen blicken lässt.

Im Oktober 2022 kommen Joey Belladonna (Gesang), Scott Ian (Leadgitarre), Frank Bello (Bass), Charlie Benante (Schlagzeug) und Jon Donais (Gitarre) u.a. nach Leipzig um ihre Fans auf eine musikalische Reise durch 40 Jahre Anthrax mitzunehmen.

Municipal Waste werden sie auf ihrer Deutschlandtour begleiten und die Konzerte eröffnen. Seit Anfang der 2000er begeistert die Crossover-Band aus Virginia mit ihrem energiegeladenen Metal. Ein Geheimtipp sind sie schon lange nicht mehr. Ihr Debüt gaben Municipal Waste im Jahr 2003 mit Waste ‘em All. Zuletzt erschien vor vier Jahren das Werk Slime And Punishment.