Watain: kündigen Nordamerika Tour mit Mayhem im März 2022 an

Das berüchtigte schwedische Black-Metal-Kollektiv Watain ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es sich mit den ebenso berüchtigten norwegischen Black-Metal-Legenden Mayhem für eine Tour durch Nordamerika zusammentun wird, die am 7. März 2022 unter dem treffenden Titel The Sanguine Sodomy Of North America beginnt. Unterstützt werden sie dabei von den US-Blackened-Speed-Metal-Punks Midnight.

Watain und Mayhem gaben folgendes Statement ab: „Mayhem und Watain sind hocherfreut, anzukündigen, dass das, was in die Geschichte als die Sanguine Sodomie of North America eingehen wird, im Frühjahr 2022 stattfinden wird, mit unseren beiden Bands am Ruder und mit den berüchtigten Midnight als besonderen Gästen. Wir laden hiermit all unsere nordamerikanischen Freunde und Feinde ein, die Rückkehr der Dunkelheit und des Bösen in eure Länder zu feiern und sich uns anzuschließen, was zu einer legendären Höllentour werden soll!“

Watain haben gerade die Aufnahmen zu ihrem siebten Studioalbum abgeschlossen, das im Frühjahr 2022 über Nuclear Blast erscheinen wird.

Mayhem / Watain

The Sanguine Sodomy Of North America Tour 2022

Special Guests: Midnight

March 07: San Francisco, CA, The Regency Ballroom

March 08: Los Angeles, CA, The Wiltern

March 09: Phoenix, AZ, The Nile Theater

March 11: Salt Lake City, UT, The Depot

March 12: Denver, CO, The Summit Music Hall

March 14: Dallas, TX, Amplified Live

March 15: Austin, TX, Mohawk

March 16: Houston, TX, White Oak Music Hall

March 18: Atlanta, GA, Masquerade

March 19: Tampa, FL, Orpheum

March 20: Charlotte, NC, The Underground

March 22: Montreal, QC, Club Soda

March 23: Toronto, ON, The Phoenix

March 25: Worcester, MA, The Palladium

March 26: New York, NY, Irving Plaza

March 27: New York, NY, Irving Plaza

March 29: Baltimore, MD, Baltimore Soundstage

March 30: Pittsburgh, PA, The Roxian

March 31: Detroit, MI, The Majestic

April 01: Chicago, IL, The Vic

April 02: Minneapolis, MN, Skyway Theatre

April 03: Joliet, IL, The Forge

