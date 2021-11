Sixx:A.M.: Nikki Sixx gelingt vierter New York Times-Bestseller-Erfolg

Six:A.M. veröffentlichen ein neues Lyric-Video zu Penetrate aus ihrem neuen Best-Of Album Hits – dem Begleitwerk zu Sixx’s neuem New York Times-Bestseller The First 21.

Sixx:A.M. haben am 12. Oktober ein Lyric-Video zu Penetrate veröffentlicht, einem neuen Song aus ihrem kürzlich über Better Noise Music veröffentlichten Album Sixx:A.M. HITS. Das Projekt ist eine retrospektive Feier der größten Hits und Lieblingssongs der Band, die auch fünf bislang ungehörte Tracks und Mixe enthält und das erste offizielle Album der Band mit neuem Material seit 2016 ist. Das neue Lyric-Video fängt die dunkle und emotionale Verzweiflung ein, die der Song ausdrückt. Er handelt vom Versuch, sich jemandem zu nähern, tiefer zu gehen und in seine Seele einzudringen. Musikalisch ist der Song ein Rückblick auf die härtere Musik von Sixx:A.M.

Hits ist ein Begleitwerk zur Veröffentlichung des neuen Buches The First 21: How I Became Nikki Sixx, geschrieben von Sixx:A.M. und Mötley Crüe-Gründungsmitglied und Musiklegende Nikki Sixx. Es enthält den Titeltrack, der vom gleichnamigen Buch inspiriert wurde. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Buches im letzten Monat wurde Sixx offiziell zum vierten Mal New York Times-Bestsellerautor, wobei das Werk auf Platz #8 der Hardcover Charts und auf Platz #11 der kombinierten Print und E-Book-Liste einstieg. The First 21 gesellt sich damit zu Nikki Sixx’s vorangegangenen Bestsellern, The Heroin Diaries, This Is Gonna Hurt und der Mötley Crüe-Biografie The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band. Darüber hinaus stieg The First 21 bei seiner Veröffentlichung am 19. Oktober in die Amazon-Bestsellerliste im Bereich “Rock Music” ein und belegte dort den ersten Platz. In Deutschland schaffte es das Buch ebenfalls an die Spitze der Amazon Charts im Bereich “Biographien von Heavy Metal Musikern”.



“I am such a fan of books and storytelling,” kommentiert Nikki Sixx in einem Statement, in dem er die News feierte. “The whole process is extremely creative from the beginning to the end, which allowed me to open up candidly in the memoir about addiction, sobriety and reflect about the formative years of my life, while unpacking the complicated childhood that had some twists and turns along the way. I am really happy The Fist 21 connected with people in such a deep way.”



Mit The First 21 setzt Sixx die Tradition fort, den Soundtrack zu seinem eigenen Leben zu erschaffen und seine Arbeit als Schriftsteller und Musiker zu vielschichtigen Kunstwerken zu verbinden. Im Jahr 2007 veröffentlichten Sixx:A.M. das Album The Heroin Diaries, welches begleitend zu Sixx’s Bestseller The Heroin Diaries: A Year in the Life of a Shattered Rock Star erschien und somit das Konzept des Soundtracks zu einem Buch in die Popkultur einführte. Sowohl das Buch als auch das Album wurden zu einem großen Erfolg, wobei das Buch in der ersten Woche direkt zum New York Times-Bestseller avancierte und in sämtlichen Buchhandlungen in US ausverkauft war. Das Album brachte die Nummer-1-Single Life Is Beautiful hervor, während es gleichzeitig von der Kritik gelobt wurde und schließlich in US mit Gold ausgezeichnet wurde. IGN lobte die Wirksamkeit des Werkes als Konzeptalbum und schrieb: „Es ist nicht wirklich ein Album, sondern eher ein musikalisches Buch. Es ist fast unmöglich, hieraus bestimmte Songs vor anderen zu empfehlen.“ Mit dem kommenden HITS-Album bekommt The First 21 nun seinen eigenen Soundtrack, der Sixx’s künstlerische Handschrift weiterführt.



Die Band veröffentlichte zudem kürzlich die neue Sixx:A.M. 101 Playlist auf Spotify, welche neuen und alten Fans eine umfassende Sammlung des musikalischen Werkes der Band bietet. Nikki Sixx hat zudem eine Playlist zum neuen Buch zusammengestellt: Die Nikki Sixx’s First 21 Playlist, bildet den Soundtrack seiner prägenden Jahren und kann hier gestreamt werden.

Die Band hat außerdem zwei exklusive neue Merchandise-Kollektionen persönlich für Fans zusammengestellt, die hier und hier erhältlich sind.

Die Tracklist zu Hits gibt es hier:

Sixx:A.M. – online:

Website: www.sixxammusic.com

FB: www.facebook.com/sixxammusic

IG: www.instagram.com/sixxam/

Twitter: www.twitter.com/SixxAM