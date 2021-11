Conjuring: Album „Universus“ wird am 10.12.2021 via Kernkraftritter Records veröffentlicht

Patrick Keller sagt über das neue Album: „Das Projekt Universus wurde Ende Jahr 2020 von mir, Alvar, ins Leben gerufen. Ich habe mich schon immer gerne in verschiedenen Musik-Genres inspirieren lassen und finde, wer sich nur auf ein Genre fixiert und dieses dann auch auslebt, betreibt Inzest … Black Metal ist die Kraft, die mich antreibt. Wie die Kraft der Natur durchströmt sie mich und hilft mir, in einer Welt von Stress und Krankheit zur Ruhe zu kommen.“

„Ich war schon immer ein Mensch, der dinge lieber selbst machte, anstatt diese zu kaufen, und so kam auch schon oft in meinem Leben der Gedanke, die Musik, die ich so liebe selbst zu Kreieren. Das Projekt Universus startete ich Anfang 2020 und nahm Ende des Jahres die erste Single auf. Stück für Stück entstand mein eigenes Projekt, das mithilfe von hochprofessionellen Musikstudios zu einem für mich kleinen Meisterwerk heranwuchs.“

„Dank des Record Labels Kernkraftritter Records wird nun das Album Ende 2021 auf den Markt kommen. Das ist ein Zeichen, das aus einer Vorliebe und einem Gedanken etwas heranwachsen kann, was einem selbst mit Freude und Stolz erfüllen kann. Was andere darüber denken, ist meiner Meinung nach nicht so wichtig, denn wenn man an etwas glaubt und dies mit voller Überzeugung macht, ist alles andere nicht mehr wichtig!“

Trackliste:

Intro

Universus

Cult

Abraxas

Medicamentum

Black Sun

Into The Dark

Qi

Label: Kernkraftritter Records

Katalognummer: KKR076 C

EAN CODE CD: 4039967147660

Label Code: LC49223

Conjuring – Line-Up:

Patrick Keller