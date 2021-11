Insanity: ändern ihren Bandnamen zu Insanity61

Die ersten Konzerte nach langer Pause sind wieder gespielt und der Schweiß tropft wie gewohnt von der Bühne, wenn die Entlebucher Hardcore Metal-Band ihrer Leidenschaft nachgeht und sich voller Energie ihrem musikalischen Wirken widmet. Doch auch hinter den Kulissen waren die fünf Herren umtriebig und sorgen nun mit Neuigkeiten für Aufsehen. So erscheint am 03. Dezember ein neuer Song, wie man ihn wohl noch nie zu Ohren bekommen hat.

Es mag leicht irritierend wirken, wenn man den neuen Track von Insanity61 abspielt und als erstes reine und sanfte Männerstimmen im Jodelchor registriert. Erst nach einigen Momenten vermag der Einsatz der sägenden Gitarre und dem treibenden Rhythmus die gewohnte Ballung Kraft den gewohnten Klang der Band zu vermitteln. Die Fusion zweier fast nicht weiter divergierenden Musikstile kommt nicht von irgendwo her, ist doch die Volksmusik und der Jodelgesang in mehreren Familien der Bandmitglieder tief verwurzelt und werden aktiv auf hohem Niveau praktiziert.

Schon seit jeher spielt die Band mit der Symbolik und dem Bezug zu ihrer Heimat, dem Entlebuch, mit Merchandise-Artikeln und Musikvideos. Nun hat sich Insanity61 auch an eine der bedeutendsten Jodelkompositionen herangewagt und den Beichle Jutz von Franz Stadelmann in ihren mächtigen Soundteppich verwoben. In ihrem neuen Song Beyond Our Fence behandeln sie die Thematik der Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und Ungewohntem. So geht die Band mit diesem musikalischen Experiment unmittelbar mit bestem Beispiel voraus. Der Namenswechsel hat im Vergleich zum neuen musikalischen Werk eher praktische Gründe. Der Begriff Insanity ist in verschiedensten Bereichen omnipräsent und führte oft zu Verwechslungen und erfolglosen Suchergebnissen, wenn man sich über die Band erkundigen wollte. Mit dem Zusatz der Zahl 61 schließt sich der Bogen ein weiteres Mal zum Entlebuch. Die „61“ steht für die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl der Ortschaften, aus welchen die Musiker stammen.

Am 11. Dezember 2021 besteht die Möglichkeit, sich am in der Schüür in Luzern live von der intensiven Performance von Insanity61 zu überzeugen.