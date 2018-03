Cruel Division EP Release Party am 17.03.2018 im Kakadu im Alten Kalkwerk in Limburg (Vorbericht)

Eventname: Cruel Division EP Release Party

Headliner: Cruel Division

Vorband(s): Insane Asylum, Al Capone, Thizzy

Ort: Kakadu im Kalkwerk, Schaumburgerstr. 19, 65549 Limburg

Datum: 17.03.2018

Kosten: unbekannt

Genre: Beatdown, Hardcore Metal, Rap, Hip Hop

Besucher: ca. 100

Veranstalter: Cruel Division

Link: https://www.facebook.com/events/1591994834225009/

Cruel Division aus Montabaur haben endlich ihre EP fertiggestellt. Das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Die Releaseparty findet am 17.03.2018 im knuffigen Kakadu im Alten Kalkwerk in Limburg stattfinden. Also Leute, rafft euch auf und trainiert euren Winterspeck bei geilem metalischen Hardcore weg.

Gebührend mitfeiern und unterstützen werden die Releaseparty Al Capone aus Marburg mit ihrem mafiösen Hardcore. Mal sehen, ob sie die Submachine-Gun von Scarface dabei haben und musikalisch alles niedermetzeln.

Insane Asylum aus Trier werden mit einem äußerst harten Beatdown ihren Beitrag dazu leisten, dass die Party richtig heiß wird.

Seine Grüße will an diesem Abend auch Thizzy, der einzigartige Rapper aus Limburg, den Jungs von Cruel Division als Special Guest persönlich vorbei bringen.

Also Leute, kommt am 17.03.2018 bei der Releaseparty im Kakadu im Alten Kalkwerk vorbei. Eine Menge Spaß und tolle Mucke erwartet euch. Sorgt persönlich dafür, dass die Releaseparty richtig geil wird!

Kommentare

