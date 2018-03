“Der Klassiker!“

Filmtitel: Stephen Kings – Kinder Des Zorns

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 368 Minuten

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Release: 27.12.2017

Regie: David Price, Donald P. Borchers, Fritz Kiersch, James D.R. Hickox

Link: http://www.capelight.de/stephen-kings-kinder-des-zorns

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler: Anne Marie McEvoy, Christie Clark, Courtney Gains, Dan Snook, Daniel Cerny, David Cowen, Duke Stroud, Ed Grady, Garvin Funches, Gina St. John, Jim Metzler, Joe Inscoe, John Bennes, John Franklin, John Philbin, Johnny Legend, Jon Clair, Jonas Marlowe, Julie Maddalena, Kellie Bennett, Linda Hamilton, Mari Morrow, Michael Ensign, Nancy Lee Grahn, Ned Romero, Paul Scherrer, Peter Horton, R.G. Armstrong, Rif Hutton, Robby Kiger, Robert C. Treveiler, Ron Melendez, Rosalind Allen, Ryan Bollman, Terence Knox, Wallace Merck

Kinder Des Zorns ist ein US-amerikanischer Horrorfilm, basiert auf der Kurzgeschichte Kinder des Mais von Stephen King und kam Mitte der Achtziger in die Kinos. 1977 wurde er erstmals im Penthouse veröffentlicht und später u. a. in der Sammlung Nachtschicht veröffentlicht. Der Film zog sieben Fortsetzungen nach sich. Vor gut zehn Jahren folgte eine Neuverfilmung als Fernsehproduktion unter dem Titel Children Of The Corn.

Der Vietnam-Veteran Burt und seine Frau Vicky fahren nach Kalifornien, in der Hoffnung in ihren zweiten Flitterwochen ihre Ehe retten zu können. Auf einem einsamen Highway in Nebraska stolpert ein Junge ohne Vorwarnung aus einem Maisfeld direkt vor ihr Auto. Bei ihrem Versuch das Kind zu retten, bemerken sie jedoch, dass es bereits vor dem Aufprall tot war. Sie suchen Hilfe in einer nahe gelegenen Kleinstadt, doch der abgeschiedene Ort birgt ein unbehagliches Geheimnis. Mit Erstaunen muss das Paar feststellen, dass sich in Gatlin keine einzige erwachsene Person befindet und alle Einwohner Kinder sind, die sich einem bizarren Kult angeschlossen haben und einen Maisgott, „Den, der hinter den Reihen geht“, verehren …

Seine Produktionskosten betrugen schätzungsweise 3 Millionen US-Dollar. Der Film spielte alleine in den Kinos der USA ca. 14,6 Millionen US-Dollar ein. Doch es gibt nicht nur Fans des Streifens – neben positivsten Worten hagelt es auf der anderen Seite negative Kritiken wie B-Movie oder minderwertiger Horrorschund.

Capelight Pictures haben jetzt auf den letzten Metern des Jahres 2017 eine spannende Box von Kinder Des Zorns zusammengestellt. Neben den ersten drei Teilen wartet das Remake aus dem Jahre 2009 auf den Käufer. Auf vier Blu-ray kommt die Story auf eine Spielzeit von über 360 Minuten. Natürlich gibt es eine Menge Bonus wie diverse Interviews, Audiokommentaren oder dem Harvesting Horror Making Of von Kinder Des Zorns. Zudem warten Kinotrailer und weitere kleine Leckerbissen.

Stephen Kings - Kinder Des Zorns Fazit: Als Jugendlicher habe ich die Stephen King Bücher verschlungen. Filme sind mir bislang in den seltensten Fällen vor Augen gekommen, so wie Es, The Green Mile oder Tommyknockers – Das Monstrum. Daher war es ein besonderes Erlebnis mal auf das Material von Kinder Des Zorns zu blicken. Liebevoll wurden diverse Bonusfeatures dazu gelegt. Wer auf Interviews, alte Trailer und diverse Hintergrundinformationen steht, ein absolutes Muss. Stephen King bleibt ein ganz besonderer Schriftsteller. Dazu kommt, dass die Regie keine Amateure waren und mit viel Mühe die Umsetzung vollzogen wurde. Für einen langen Wochenendabend sorgt die reine Spielzeit von sechs Stunden. Alte Horrorstreifen sterben zudem nicht aus - das ist wie die Retro Rock Welle. Qualität aus dem vergangenen Jahrtausend stirbt eben nicht aus. Rene W. 8.2 2018-03-04 8.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

