Broken Resistance: veröffentlichen aktuelles Video zu „The Legacy“

Broken Resistance nehmen euch mit auf die Reise durch Höhen und Tiefen, die uns allen durch das Leben geboten werden. Mal eckig und scharf und manchmal auch etwas ruhiger finden sie nach und nach in Text und Sound in eure Gehörgänge.

Die hessische Metalcore-Hoffnung veröffentlicht Anfang 2022 das neue Album A Step Beyond The Edge. Aktuell präsentiert die Band mit The Legacy einen weiteren Song daraus. The Legacy bietet genau das, was man von einer modernen Metalcombo erwartet. Unbändige Power mit dem exakt richtigen Gespür für feine Melodien.

Seht euch das Video zu The Legacy hier an: