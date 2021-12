Broken Resistance: stellen Albumartwork und Tracklist vor

Broken Resistance nehmen euch mit auf die Reise durch Höhen und Tiefen, die uns allen durch das Leben geboten werden. Mal eckig und scharf und manchmal auch etwas ruhiger gelangt die Musik des Quintetts nach und nach in Text und Sound in eure Gehörgänge.

Die hessische Metalcore-Hoffnung veröffentlicht am 11.02.2022 das neue Album A Step Beyond The Edge. Nun stellt die Band das Albumcover sowie die Tracklist vor. Bislang wurden von A Step Beyond The Edge vier Songs veröffentlicht:

Video The Legacy: www.youtube.com/watch?v=TU8-mtjkDUI

Video Of Idols And Illusion: www.youtube.com/watch?v=VXAUkB2oJeM

Video Deliverer: www.youtube.com/watch?v=_sWOaciofwQ

Video Katharsis: www.youtube.com/watch?v=k4oYlC_M72w

A Step Beyond The Edge Tracklist:

1. The Unread Chapter

2. Edge Of Society

3. Hopeless

4. Embers

5.The Legacy

6. Everlasting (Album edit)

7. Katharsis (Album edit)

8. Of Idols and Illusion

9. Deliverer

10. N // W (Re-recorded)

11. Downfall (Re-recorded)

12. Broken Resistance (Bonus)

Oberflächlichkeit ist nicht die Sache von Broken Resistance. „Die Befreiung des eigenen Geistes von negativen Einflüssen sowie der Glauben an sich selbst und seine innere Stärke geben dem Zuhörer die Möglichkeit der persönlichen Identifikation und Reflektion“ ist das, was die Hessen den Zuhörern mit auf den Weg geben. „Gebrochene Zurückhaltung“, dafür stehen Broken Resistance und das nicht ohne Grund. Die fünf bodenständigen Musiker gehen mit den Fans eine Symbiose ein und fühlen sich als ein Teil ihrer Community.

We Are Resistance! 2009 gegründet, dauert es eine Weile, bis sich die Band entwickelt und ihrer eigentlichen Bestimmung folgen kann. Mit New World wird 2019 ein starkes Debütalbum veröffentlicht, was die Band über die regionale Grenze hinaus bekannt werden lässt. So kann man bei einem Contest 2019 einen Slot beim Rock Am Stück Festival gewinnen. Beharrlich entwickelt sich die Band weiter, die Kombination aus gnadenloser Härte und sehr melodischen Parts wird auf ein neues Level gebracht. Das neue Album A Step Beyond The Edge zeigt eindrucksvoll, dass Broken Resistance zwar zurückhaltend, aber dennoch ohne zu zögern voller Selbstvertrauen in die Zukunft schauen dürfen.

Broken Resistance:

https://officialbrokenresi.wixsite.com/epkbr

https://www.facebook.com/BrokenResistance/