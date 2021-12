J.B.O.: neue Single und Titeltrack „Planet Pink“ veröffentlicht

J.B.O. sind zurück! Die Erfinder des Comedy Metals lassen sich das Leben nicht vermiesen und erfinden kurzerhand eine bessere Welt: Planet Pink – und das Album dazu erscheint am 18.03.2021.



Nach dem furiosen Videoclip zur ersten Single Metal Was My First Love, welches kultigste Albumcover der Metalgeschichte zum Leben erweckt, erscheint am 17.12. nun die zweite Single, der Titeltrack Planet Pink, dem J.B.O. das wohl durchgeknallteste Video ihrer Karriere verpasst haben. Und das will ja was heißen!



Jetzt mal ganz im Ernst: War die Erde je ein gemütlicher oder gar freundlicher Ort? Pandemien, Umweltkatastrophen, steigende Bierpreise, da kann sich die Menschheit ja nur in den Eskapismus flüchten. Also mit der Band zusammen ab in den Raumgleiter und hinauf zu den Sternen, wo der Planet Pink seine Bahnen dreht.

ie Urheber des Original-Songs Blue (Da Ba Dee), Eiffel65 waren von der J.B.O.-Version so begeistert, dass sie Vito und Hannes sogar freiwillig einen Teil an den Urheberrechtslizenzen für den Text zugestehen. Das ist in der 32jährigen Historie von J.B.O. einmalig und noch nie dagewesen und lässt die J.B.O.s noch fröhlicher rocken! Und auch das ganze Album ist natürlich wieder das besteste Album der Musikgeschichte. Wer einfach mal wieder Lust auf gute Laune und fröhlichsten Happy Metal hat, muss nicht in den Keller gehen, es sei denn, um sich ein Bier zu holen!



Nach 2 goldenen Schallplatten (für jeweils über 250.000 verkaufte Exemplare) und 8 Top 10-Alben, davon die letzten 6 in Folge sind J.B.O. auch im bevorstehenden 33. Jahr ihres Bestehens also nicht zu stoppen. Wer damit nicht klar kommt, muss die 33 wohl als Schnapszahl vestehen – J.B.O. bleiben beim Bier!