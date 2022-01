Broken Resistance: präsentieren Albumteaser

Eine neue Generation von Metalbands erscheint am Horizont, um das Erbe der großen Stars anzutreten. Eine dieser vielversprechenden jungen Hoffnungen sind Broken Resistance. Obwohl der Begriff „neu“ nicht ganz zutrifft, denn die Band existiert seit 2009. Nach dem starken Debütalbum New World 2019 bringen die fünf Hessen mit dem Nachfolger A Step Beyond The Edge den Metal-Planeten erneut zum Brodeln. Broken Resistance nehmen euch mit auf die Reise durch Höhen und Tiefen, die uns allen durch das Leben geboten werden. Mal eckig und scharf und manchmal auch etwas ruhiger gelangt die Musik des Quintetts nach und nach in Text und Sound in eure Gehörgänge.

Einen Teaser zum Album gibt es hier: https://www.facebook.com/watch/?v=472590247542789&ref=sharing

Mit dem Playthrough Video von Of Idols And Illusion geben uns die beiden Gitarristen Sven Gürtler & Dennis Schultheis sowie Bassist Tim Knüwe einen weiteren Einblick in die Schaffenswelt der Schwalmstädter.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: