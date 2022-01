Consvmer: veröffentlichen ihre neue Single / Video „Weltbild“

„Die Würde des Menschen ist und bleibt unantastbar und das ist unsere Wunschvorstellung für alle Menschen.“– Consvmer

Consvmer thematisieren auf ihrer neuen Single Weltbild toxische Verhaltensweisen und missbräuchliche Assoziationen. Ihre fünfte Single stammt aus dem Album Obsession, welches am 18. Februar über Out Of Line Music erscheint!

Mit dem Song Weltbild möchten Consvmer deutlich machen, dass es immer noch Personen gibt, die ihre Position ausnutzen, um ihre Ziele zu verwirklichen und denen es egal ist, wie viele Menschenleben dabei zu Schaden kommen. „Der Song Weltbild thematisiert die Sklaverei in der Geschichte der Menschheit und den Missbrauch von Machtpositionen, wodurch verschiedene Kulturgruppen unterdrückt, verfolgt und abgeschlachtet wurden,“ so die Band.

Seht euch das Video zu Weltbild hier an:

Hier streamen: https://consvmer.lnk.to/Weltbild

Die Texte der Band auf dem Album Obsession sind gesellschaftskritisch geschrieben und spiegeln so bewusst die tiefe bedrohliche Stimmung in den Songs wider. Consvmer wollen mit ihrer Musik ein extrem düsteres Gefühl erzeugen, das den Hörer zum Nachdenken anregen soll: „Musikalisch haben wir uns für dieses Album keine Grenzen gesetzt und mischen verschiedene Genres wie Deathcore, Beatdown, Alternative und Metalcore, um einen neuen einzigartigen Sound zu kreieren.“

Auf ihrem ersten Album Obsession befassen sich Consvmer mit den schlimmsten Verbrechen der Menschheit und versetzen sich in die Köpfe von Serienmördern, Sklaverei-Befürwortern und Tyrannen, um einen Einblick in deren kranke Besessenheit zu bekommen. Die Texte sind sehr gesellschaftskritisch und spiegeln die tiefe, verstörende Stimmung der Songs wider. Die Band wollte mit diesem Album ein extremes Gefühl der Dunkelheit im Kopf des Zuhörers erzeugen. Musikalisch wurden keine Grenzen gesetzt. Die Band pendelt zwischen Deathcore, Beatdown, Alternative Metal und Metalcore hin und her und kreiert dabei einen einzigartigen neuen Sound. Obsession ist das bisher komplexeste und emotionalste Werk der Band. Es repräsentiert zwei Jahre harter Arbeit, um jetzt ein neues Bandkapitel aufzuschlagen.

Obsession vorbestellen: https://consvmer.lnk.to/Obsession

Obsession Tracklist:

1. Noir

2. In Meinem Himmel

3. Missgunst

4. Erklärt Euch

5. 1865

6. Weltbild

7. Spiegel

8. Die Letzte Brücke

9. Obsession

10. Selbstjustiz

11. Für Eure Tyrannen

12. Blanc

Consvmer:

Dennis Ackermann – Vocals

Daniel Fischer – Bass & Guitar

Dennis Fischer – Drums

Consvmer online:

https://www.facebook.com/ConsvmerOfficial

https://www.instagram.com/Consvmer_official