Consvmer: neue Single „In Meinem Himmel

Consvmer setzen sich erneut in ihrem zweiten Taster gesellschaftskritisch mit den Themen, die sie beschäftigen auseinander und befreien sich musikalisch dabei von kategorischen Grenzen.

Consvmer erklären über die zweite Single:

„Der Song In Meinem Himmel beschreibt, wie die verachtende Ansicht unserer Gesellschaft die Psyche des Menschen beeinträchtigt und verändern kann. Beispielsweise durch die Anschauung des Wesens oder der charakterlichen Merkmale, wodurch die Bevölkerung katalogisiert und von der Allgemeinheit ausgeschlossen wird. Zu Folge können psychische Krankheiten entstehen oder eine Art Obsession. Wodurch die Menschen eine starke negative Begeisterung und Besessenheit für das Töten von Lebewesen empfinden.“

Über ihre ganze eigene Art und Arbeitsweise erzählt die Band: „Wir sind eine Band die gesellschaftskritisch austeilt und so unsere eigene Art von Musik sowie unsere Musikvideos, Artworks und Merchandise selbst kreiert. Uns ist es dabei sehr wichtig kreativ frei zu bleiben, in dem was wir entstehen lassen.“ Das neue Consvmer Album Obsession wird weltweit bei Out Of Line Music erscheinen.

Consvmer:

Dennis Ackermann – Gesang

Daniel Fischer – Bass & Gitarre

Dennis Fischer – Schlagzeug

Follow Consvmer:

https://www.facebook.com/ConsvmerOfficial

https://www.instagram.com/Consvmer_official/