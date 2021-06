Status Quo: geben Support-Band ihrer „Out Out Quoing“-Tour bekannt

Status Quo are back! Endlich! Nachdem die für 2020 geplante Backbone-Tour aufgrund der Covid-19 Pandemie abgesagt werden musste, stehen Francis Rossi & Co. jetzt für 2022 in den Startlöchern und geben die Daten für ihre heiß ersehnten Shows im Frühjahr und Spätsommer 2022 bekannt.

Titel der Tour: Out Out Quoing! – endlich wieder Quo! Endlich wieder Livekonzerte! Endlich wieder Spaß, Nachtleben und Feiern!

Francis Rossi erklärt: “Wir können es nicht mehr erwarten, endlich wieder live zu spielen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir gemeinsam mit den Fans rocken konnten. Es war immer so selbstverständlich für uns alle, auszugehen. Das war einmal. Rauszugehen, richtig auszugehen und dabei richtig aus sich herauszugehen, wurde zu einem Traum. Aber jetzt wird dieser Traum wieder wahr. Das Motto der Tour ist humoristisch zu sehen, soll aber auch zum Feiern animieren. Wie auch immer: Macht euch nicht zu viele Gedanken und bereitet euch einfach auf viele Hits und die Energie echter Livemusik vor!”

Die Fans dürfen sich bei den acht deutschen Quo-Konzerten auf ganz viel gute Energie und all die großen Hits wie Down Down, Whatever You Want, In The Army Now und (natürlich) Rockin‘ All Over The World freuen.

Status Quo ist eine Band, die während ihrer unglaublichen 50-jährigen Karriere, berühmt ist für ihre Liveshows. Es ist Zeit, zurückzukehren und das zu tun, was Quo am besten kann. Nach dieser ungewollten Spielpause ist die Band heißer als jemals zuvor, die Qut Out Quoing-Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, das man nicht verpassen sollte.

Zu diesem Erlebnis tragen auch The Wake Woods bei! Die Berliner Band wurde heute offiziell als Support-Band der Quo-Tour 2022 bekannt gegeben.

Das rockige Trio trat bereits als Support bei der Open Air-Tour von Status Quo auf und stand auch schon im Vorprogramm von Deep Purple auf der Bühne.

The Wake Woods beeindrucken mit Druck und Energie, gepaart mit eingängigen Hooks, die sich in die Gehörgänge des Publikums schrauben.

Quo Fans und alle Freunde richtig guter Rockmusik und energetischer Liveshows können sich auf folgende Termine freuen:

Status Quo – Out Out Quoing Tour 2022

20.03.2022 Karlsruhe | Schwarzwaldhalle

21.03.2022 Rostock | Stadthalle

23.03.2022 Rietberg | Cultura

29.03.2022 Saarbrücken | Saarland Halle

31.03.2022 Hof | Freiheitshalle

01.04.2022 Krefeld | Seidenweberhaus

17.09.2022 Augsburg | Kongresshalle

19.09.2022 Dresden | Kulturpalast

Tickets ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Tourneeveranstalter: KBK Konzert- und Künstleragentur GmbH, Reichenberger Str. 36, 12099 Berlin

