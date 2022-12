Status Quo und Weihnachten passen schon länger zusammen. Die britische Rockband hat am 09.12.2022 über earMusic eine Neuauflage von It’s Christmas Time veröffentlicht. Neu gemastert und nur für kurze Zeit als streng limitierte Sammler-Edition auf Maxi CD und als 10“ Vinyl Single verfügbar, bringen sie erneut Stimmung untern Baum. Auf dem Silberling befinden sich die brandneuen Studioversionen ihrer zeitlosen Klassiker Caroline, Paper Plane und Rockin‘ All Over The World. It’s Christmas Time darf dabei gleich zweimal ran und rundet die Maxi als Quo-coke Mix Version ab. In über 20 Minuten zaubert die Legende eine winterliche Atmosphäre in jedes Wohnzimmer und bringt Weihnachtsfeeling vor den knisternden Kamin. Dominant bei der Produktion ist der optische Faktor und damit sind nicht die weihnachtlich dekorierten Gitarren gemeint, die im Schnee ihre Hälse kreuzen. Die durchsichtige Maxi Disc, die das Artwork noch mal aufgreift, sorgt für das eigentliche Highlight. Klar, It’s Christmas Time kann man auch als Komposition in hohen Tönen loben, doch in diesem Jahr isst das Auge mit. Damit lassen Status Quo ihr Jubiläumsjahr zum 60. Geburtstag auf dem letzten Meter auch noch besinnlich ausklingen. Dass die Männer noch immer ihre Kunst beherrschen, haben sie jüngst auf ihrer Tour beweisen, die sie in Hannover und Lingen vor wenigen Tagen beendet haben. Der Jahresabschluss 2022 steht somit ganz im Zeichen der Herren aus London, die auch in den nächsten Monaten musikalisch weiter Zeichen setzen wollen. Wer bislang noch nicht zu einer It’s Christmas Time Version gegriffen hat, kann diesen Schritt ruhig wagen. Optisch macht die Platte definitiv was her und darf in keiner vollständigen Sammlung fehlen. Spätestens in elf Monaten ist zudem die Thematik wieder aktuell und begleitet uns wie alle Jahre wieder bis Ende Dezember.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Status Quo – It’s Christmas Time in unserem Time For Metal Release-Kalender.