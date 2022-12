Unantastbar – Wir Leben Laut

Artist: Unantastbar

Herkunft: Südtirol

Album: Wir Leben Laut

Spiellänge: 48:37 Minuten

Genre: Rock

Release: 30.12.2022

Label: Spinning Goblin / Napalm Records

Link: www.unantastbar.net

Bandmitglieder:

Gesang – Joachim „Joggl“ Bergmeister

Gitarre – Christian „Heiss“ Heiss

Gitarre – Thomas „Tom“ Conrater

Bass – Mathias „Spitzi“ Speranza

Schlagzeug – Florian „Schkal“ Wieser

Tracklist:

Die Hand Die Ich Mir Reichte Hier Bin Ich All In For You Wir Leben Laut Hey Ho Goodbye Steine, Scherben, Dreck Du Bist Nicht Echt Ich Will Euch Wiedersehen Küss Mich Flieg Weg Von Mir Ich Bin Zurück Lass Uns Für Immer Vergiss Dich Nicht All Die Ganzen Jahre

Die Südtiroler Unantastbar schauen mittlerweile auf 18 Jahre Musikgeschichte zurück, doch darauf ruhen sie sich nicht aus, sondern starten mit ihrem neuen Label Spinning Goblin noch mal durch. Am 30.12.2022 erscheint das Album Wir Leben Laut und haut dem alten Jahr kurz vorm Ende richtig schön auf die Fresse. 15 neue Songs, die kraftvoll und mit Vollgas aus den Boxen ballern. Die Texte gefallen mir von Anfang an wirklich gut. Die Themen sind vielfältig und neben Selbstmotivation und Reflexion finden sich Liebeslieder und viel Dankbarkeit für alles, was die letzten Jahre mit sich brachten. Man hat das Gefühl, hier wurde das Innerste nach außen gekehrt, umgerührt, neu sortiert und in Worte gefasst. Es macht Spaß zuzuhören. Die Texte sind stark und nachdenklich zugleich und im nächsten Moment hat man einfach nur Lust zu feiern. Mir fällt extrem auf, dass auch hier, wie in fast jedem Album des letzten Jahres, die Sehnsucht nach der Normalität, wie wir sie früher kannten, mitschwingt. Sich in den Armen zu liegen, sich vor und auf der Bühne nah zu sein, zusammen Freude zu haben und unbeschwert zu sein. Ich glaube, da sind sich alle Fans von Livemusik einfach einig, egal welchen Stil sie mögen. Unantastbar lösen dies Gefühl mit fast jedem Stück aus, die Spielfreude wurde so gut eingefangen und zieht mich regelrecht vom Sofa. Kurz vorm Ende kommt Vergiss Dich Nicht und ist für mich inhaltlich am besten verpackt. Hymnengarantie bringt dann noch All Die Ganzen Jahre als Dankeschön an die Fans. Und damit ist das Album rum und ich bleibe beeindruckt zurück. Jeder einzelne Song powert, selbst die ruhigeren Stücke sind einfach stark und gut in Szene gesetzt. Sänger Joggl ist klar und deutlich im Vordergrund zu hören und wird vom Sound von Stück zu Stück getragen. Viel zu oft werden Texte undeutlich oder nebensächlich, weil so viel Wert auf Soli oder Krach gelegt wird. Das ist hier nicht der Fall, stattdessen hebt die Power der Jungs an den Instrumenten den Gesang hoch und hüllt ihn angenehm ein, überlagert ihn nicht, sondern drückt die Stimmung aus und lassen den Rotz und den erhobenen Zeigefinger noch stärker wirken. Unantastbar waren bislang nicht in meiner Playlist, jetzt sind sie es definitiv. Wie immer bedauer ich, dass man für Reviews heute per Stream arbeitet. Wer so viel in die Musik packt, der hat sich sicher auch mit dem Drumrum Mühe gegeben und ich hätte mich gerne durchs Booklet der CD geblättert. Zu sagen bleibt mir noch, dass im März 2023 die Wir Leben Laut Tour startet und wir alle definitiv wieder viel öfter auf Konzerte gehen sollten!