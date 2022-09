Status Quo: veröffentlichen zum Tourstart Best Of-Album „Quo’ing In – The Best Of The Noughties“

60 Jahre (Bandgeschichte) – und kein bisschen leise!

Die britischen Boogie-Könige von Status Quo haben ein vollgepacktes Wochenende in ihrem Terminkalender stehen.

Am Freitag erschien ihr tolles Best Of Album Quo’ing In via earMUSIC.

Einen Tag später startet die langersehnte Deutschland-Tour in Augsburg – Termine s. unten!

Und am Sonntag absolvieren Francis Rossi & Co. einen Auftritt als Hauptgäste im ZDF-Fernsehgarten, wo sie die neuen Versionen ihrer Mega-Hits Paperplane und Rockin´All Over The World spielen!

Langweilig wird es da weder der Band noch den vielen Fans.

Am 16. September 2022 erscheint mit Quo’ing In – The Best Of The Noughties ein Best-Of Album, das sich insbesondere dem Output von Status Quo im neuen Jahrtausend widmet, darunter 5 UK Top 10 Alben und viele Fan-Favoriten. Um diese Epoche gebührend zu feiern, erscheint Quo’ing In nicht nur als digitales Album, sondern in gleich zwei physischen Tonträger Formaten: einem 2CD Jewelcase sowie einer streng limitierten 3CD Deluxe Digipak Edition inklusive einer Bonus-CD mit 10 bisher unveröffentlichten Live Klassikern aus dem Jahr 2008, neu abgemischt im Juli 2022.

Neben den Key Tracks dieser wichtigen Ära der Bandkarriere enthält die Sammlung zudem brandneues und bisher ungehörtes Material. Mit 2022er Studioversionen der Klassiker Rockin‘ All Over The World, Paper Plane und Caroline kommen auch Puristen voll auf ihre Kosten, während Fans des gefeierten letzten Studio-Albums Backbone sich auf neue Out Out Quoin‘ Mixe der Songs Backbone und Cut Me Some Slack freuen können.

Heavy Traffic war das Album, mit dem Status Quo 2002 das neue Millennium einläuteten – und ist damit eine der ersten Platten, deren Songs sich auf dieser Sammlung wiederfinden. Ebenfalls dabei sind Songs von The Party Ain’t Over Yet [2005], In Search Of The Fourth Chord [2007], Quid Pro Quo [2011], Bula Quo! [2013], Aquostic: Stripped Bare [2014], Aquostic II: That’s A Fact [2016] und Backbone [2019]. Darunter befinden sich echte Perlen, etwa die unvergesslichen Features mit Brian May und The Beach Boys.

Francis Rossi sagt über das Album: „Zu Anfang des neuen Jahrtausends standen wir echt unter Druck. Es war ein ständiger Kampf unseren Platz an der Spitze zu halten und auf eine Art hat uns das auch zurückgehalten. Damals war einiges im Wandel und die Band die noch Heavy Traffic aufgenommen hatte war eine ganz andere als die, die Backbone abgeliefert hat. Aber was sich nicht geändert hat ist die Leidenschaft zur Musik und die Energie immer weiterzumachen. Es spricht für sich, dass so viele Songs aus der Zeit aus unseren Live-Sets nicht mehr wegzudenken sind. Wer mich kennt weiß, dass ich nicht der Typ für Nostalgie bin, aber ich finde, was Status Quo in den letzten zwanzig Jahren erreicht haben – angesichts der Herausforderungen, von denen keiner von uns vorhersehen konnte, dass wir sie bewältigen müssen – ist es wert, gefeiert zu werden.“

Pre-order hier: https://www.ear-music.net/status-quo-catalogue/

Quo’ing In ist die Geschichte einer Band, die ihren Drive wiederentdeckt, erzählt mit dem Quo-typischen Augenzwinkern und viel Rock’n’Roll. Viele dieser Tracks werden dieses Jahr auf der Out Out Quo’ing-Tour zu hören sein – von September bis Dezember 2022.

Die neuen Termine der Out Out Quoing Tour 2022:

Support: The Wake Woods – Rock “made in Germany”

17.09.2022 Augsburg | Kongress am Park

19.09.2022 Dresden | Kulturpalast

10.11.2022 Halle | Händelhalle (neu und ab sofort im VVK)

14.11.2022 Krefeld | Seidenweberhaus

15.11.2022 Rostock | Stadthalle

17.11.2022 Rietberg | Cultura

22.11.2022 Saarbrücken | Saarlandhalle

Status Quo – Out Out Quoing XMAS Tour 2022

Very Special Guest: Manfred Mann´s Earth Band

05.12.2022 Düsseldorf | Mitsubishi Electric Halle

07.12.2022 Erfurt | Messehalle

08.12.2022 Frankfurt | Jahrhunderthalle

10.12.2022 Stuttgart | Porsche-Arena

11.12.2022 München | Olympiahalle

13.12.2022 Hamburg | Barclaycard Arena

14.12.2022 Berlin | Max-Schmeling-Halle

16.12.2022 Hannover | Swiss-Life-Hall

17.12.2022 Lingen | Emsland Arena

