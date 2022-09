Rexoria: veröffentlichen neues Album bei Black Lodge Records

In den letzten Jahren, die aufgrund von Covid-19 sehr seltsam waren, hat die Band hart an ihren kommenden Songs gearbeitet. Drei Jahre sind seit der Veröffentlichung des letzten Albums Ice Breaker vergangen, und nun ist das dritte Rexoria-Album endlich fertig – und bereit für den Start!

Das Album enthält noch melodischere und eingängigere Refrains, schwerere Gitarren, druckvollere Drums und präsentere Keyboards als zuvor. Und schließlich hat die Stimme von Frida Ohlin mehr Attitüde und klingt größer denn je. Das neue Album erscheint Anfang 2023.

Frida kommentiert:

„Ich werde nicht lügen. Die letzten Jahre waren hart. Nicht in der Lage zu sein, alle von euch wundervollen Fans zu treffen und das zu tun, was wir lieben: Live-Musik spielen!

Also nicht nur die große Erleichterung, dass dies nun Geschichte ist, sondern wir werden auch total begeistert sein, dass ein tolles Label wie Black Lodge unser drittes Album veröffentlichen will! Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit genau das ist, was Rexoria braucht. Mit echten Profis, die die Metal-Szene und das Geschäft so verstehen, wie sie heute sind. Dies wird alle Änderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass jeder dieses Album bemerkt!“

https://www.facebook.com/rexoriamusic/

https://rexoria.com/