Status Quo – Quo’ing In

Status Quo haben mit Quo’ing In – The Best Of The Noughties einen Vorboten für die kommende Tour über earMusic veröffentlicht. Das zwei CD starke Best-of-Album beinhaltet 35 Songs, die ausschließlich in der zweiten Hälfte ihrer sechs Jahrzehnte andauernden Karriere aufgenommen wurden. Die einmalige Reise begann Anfang und Mitte der 60er. Das letzte Kapitel vor Augen, liefert das einzige Gründungsmitglied und Sänger Francis Rossi immer wieder ab. Trotz der langen Schaffensphase hielt der Musiker seine Truppe stets über Jahre gar Jahrzehnte zusammen. Im November und Dezember stehen weitere Shows bei uns in Deutschland auf dem Zettel. Die spannende Out Out Quoing Xmas Tour 2022 beinhaltet neun Stationen. Kommen wir zurück zur aktuellen Best-of, welche viele Klassiker einkassiert hat und diese auf einen Silberling zusammenführt. Vom Opener der ersten CD Backbone mit einem neuen Mix extra für diese Veröffentlichung, geht es flink zu In The Army Now, mit der Studioversion von 2010. Beginning Of The End setzt ein weiteres Highlight in der über 140 Minuten andauernden Huldigung der eigenen Tour. Über den Inhalt, der noch über Nummern wie I´m Watching Over You oder Mortified enthält, kann man sicherlich nicht meckern. Als Einheizer für die Tour und das kommende Weihnachtsgeschäft macht die Band mit Quo´ing In nichts falsch. Die Frage bleibt einzig und alleine, ob eingefleischte Fans die Versionen von Paperplane oder Rockin´All Over The World benötigen, da sie bereits vermutlich eh alles besitzen. Wer die Sammlung lückenlos halten möchte, muss zugreifen – das steht außer Frage, ansonsten ist diese Veröffentlichung meiner Meinung nach eher was für jüngere Generation, die mit der Nase auf das wunderbare Status Quo Material der zweiten Epoche gestoßen werden muss. Zu empfehlen wäre zudem, nicht zur Standardversion zu greifen, sondern eine limitierte Digipack oder anderweitige Drei-CD-Produktion einzusacken. Hoffen wir in diesem Zuge auf weitere Jahre mit den stets aktiven Status Quo, die immer noch als Genre-Ikone mit der Krone auf dem Kopf regieren und zu Recht in vollen Hallen viele Tausend begeisterte Gesichter glücklich machen.

