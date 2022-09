Headshot: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album

Am 14. Oktober veröffentlichen die Thrasher von Headshot ihr lang erwartetes sechstes Album Eyes Of The Guardians auf MDD Records! Darauf hauen euch die Herren um Frontfrau Daniela Karrer über 40 Minuten lang zehn nackenbrechende Thrash Granaten um die Ohren, dass die Schwarte nur so kracht. Für alle, die sich vorab davon überzeugen wollen, dass die Niedersachsen auch im Jahr 2022 noch wissen, wo der Hammer hängt, gibt’s ab sofort den Titeltrack des Albums als Lyric Video auf YouTube! Eyes Of The Guardians erscheint neben dem regulären Jewel Case auch als limitiertes DigiPak in einer AluBox-Edition, in welcher sich noch weitere Gimmicks, wie eine signierte Autogrammkarte, Buttons, Sticker und ein Edelstahlflaschenöffner im Albumdesign befinden.

Eyes Of The Guardians Tracklist:

1. Burned (One By One)

2. Eyes Of The Guardians

3. Scars Of Damnation

4. Ground Zero

5. Tentacular (Part 1)

6. Divide Et Impera

7. Under A Blood Red Sky

8. The Impenetrable Maze

9. Veins Of The Earth

10. Invisible

