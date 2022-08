Headshot: „Eyes Of The Guardians“ erscheint am 14.10.2022

Lange mussten Fans der niedersächsischen Thrasher von Headshot auf einen Nachfolger ihres 2011er Albums Synchonicity warten. Am 14. Oktober ist es nun soweit. Mit Eyes Of The Giardians erscheint der sechste Longplayer der vier Herren um Frontfrau Daniela Karrer über MDD Records. Die zehn neuen Songs sind geradezu eine Lehrstunde in Sachen nackenbrecherischen Thrash, wobei es der Band gelingt, ohne mit ihrem Stil zu brechen, darauf durchaus auch neue Töne anzuschlagen und das Album so zum zweifellosen Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens zu machen! Aufgenommen und produziert wurde die Scheibe zwischen Juli 2019 und Februar 2022 im PureSonic Studio Langelsheim unter den Fittichen von Jost Schlüter. Einen ersten Blick aufs Coverartwork findet ihr anbei, weitere Infos und erste Kostproben gibts schon bald. Seid gespannt, es ist ein Monster!

