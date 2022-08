Malevolence: veröffentlichen „Karma“ feat. Will Ramos (Lorna Shore) Live-Video vom Bloodstock Open Air 2022

Zur Feier ihres karrierebestimmenden Auftritts beim Bloodstock Open Air 2022 bieten Malevolence der Welt einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten mit einem Video des Set-Highlights Karma, bei dem als Special Guest Will Ramos von Lorna Shore auftrat. Malevolence haben bei ihrer bisher größten Headline-Show das Publikum in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Zelt mit wilden Crowdsurfern in Schutt und Asche gelegt.

Schaut Karma feat. Will Ramos (Live At Bloodstock 2022) hier an:

Malevolence-Sänger Alex Taylor kommentierte:

„Wir wussten, dass wir Bloodstock zu einer besonderen Show machen wollten, also war es nur richtig, dass wir ein paar besondere Gäste mit uns auf die Bühne einluden, um die Nacht für die Leute von Bloodstock noch unvergesslicher zu machen. Ich habe Lorna Shore angesprochen und gefragt, ob Will Lust hätte, und er war sofort dabei.“

Bestellt euch Malicious Intent hier: https://bfan.link/Malevolence-malicious-intent.ema

Mit ihrem von der Kritik hochgelobten neuen Studioalbum Malicious Intent haben Malevolence ihren Platz als eines der Schwergewichte des zeitgenössischen Metals gefestigt. Die aufstrebenden britischen Stars sind nun auf dem Weg, die Welt zu erobern, nachdem sie in diesem Sommer und bis ins Jahr 2023 hinein eine Reihe großer Live-Termine absolviert haben. Sie haben bereits das Publikum auf Festivals wie dem Download Festival, dem Bloodstock Festival, dem Knotfest Germany und dem Bring Me The Horizon Malta Weekender begeistert, nicht zu vergessen die große UK-Arena-Tournee mit Architects und Sleep Token sowie die Termine auf dem EU-Festland mit Lamb Of God.

Die Tracklist zu Malicious Intent findet ihr in unserem Release-Kalender:

Malevolence werden in Kürze mit Thy Art Is Murder, Carnifex und I Am in Australien unterwegs sein, gefolgt von einer langen UK/EU-Tour mit Trivium, Heaven Shall Burn und Obituary (nur EU) später in diesem Jahr und bis Anfang 2023.

Thy Art Is Murder Australia mit Carnifex and I Am

07 Sep 2022 AU, Perth, Magnet House

08 Sep 2022 AU, Adelaide, Lion Arts Factory

09 Sep 2022 AU, Melbourne, Northcote Theatre

10 Sep 2022 AU, Sydney, Manning Bar

11 Sep 2022 AU, Brisbane, Princess Theatre

2023 Trivium UK mit Heaven Shall Burn

12 Jan 2023 UK, Glasgow, O2 Academy

13 Jan 2023 UK, Birmingham, O2 Academy

14 Jan 2023 UK, Manchester, O2 Victoria Warehouse

15 Jan 2023 UK, London, O2 Academy Brixton

2023 Trivium EU mit Heaven Shall Burn und Obituary

17 Jan 2023 NL, Tilburg, Poppodium 013

18 Jan 2023 DE, Saarbrücken, Saarlandhalle

20 Jan 2023 DE, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

21 Jan 2023 DE, Erfurt, Messe Erfurt

22 Jan 2023 CZ, Prague, Forum Karlín

23 Jan 2023 PL, Warsaw, Klub Stodoła

25 Jan 2022 FI, Helisinki, Kulttuuritalo

27 Jan 2023 SE, Stockholm, Fållan

28 Jan 2023 DK, Copenhagen, Amager Bio

29 Jan 2023 DE, Leipzig, Haus Auensee

31 Jan 2023 BE, Brussels, Ancienne Belgique

01 Feb 2023 FR, Paris, L’Olympia Bruno Coquatrix

03 Feb 2023 ES, Bilbao, Santana 27

04 Feb 2023 PT, Lisbon, Sala Tejo

05 Feb 2023 ES, Madrid, Sala Riviera

07 Feb 2023 ES, Barcelona, Razzmatazz

08 Feb 2023 FR, Lyon, Transbordeur

10 Feb 2023 DE, Ludwigsburg, Mhp Arena

11 Feb 2023 DE, Hamburg, Sporthalle

12 Feb 2023 DE, Berlin, Verti Music Hall

14 Feb 2023 HU, Budapest, Barba Negra

15 Feb 2023 AT, Vienna, Gasometer

17 Feb 2023 DE, Munich, Zenith

18 Feb 2023, CH, Zürich, Samsung Hall

19 Feb 2023, IT, Milan, Alcatraz

20 Feb 2023, DE, Frankfurt, Jahrhunderthalle

Malevolence sind:

Alex Taylor | Gesang

Konan Hall | Gitarre/Gesang

Josh Baines | Gitarre

Wilkie Robinson | Bass

Charlie Thorpe | Schlagzeug

Malevolence online:

https://www.facebook.com/MalevolenceRiff

https://www.instagram.com/malevolenceriff/

https://twitter.com/MalevolenceRiff