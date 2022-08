Orthodox: veröffentlichen neuen Song und Visualizer für „Feel It Linger“

Die Nashville-Metal-Band Orthodox hat gerade ihr neues Album Learning To Dissolve veröffentlicht.

„Learning To Dissolve ist das stärkste Album, welches die Band je veröffentlicht hat. Das neue Level, das wir erreicht haben, wird in jedem Song deutlich, und die Messlatte wird von hier an nur noch höher gelegt“, sagt Orthodox-Frontmann Adam Easterling.

Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums Learning To Dissolve zu feiern, haben Orthodox gestern ihr Visualizer-Video zu Feel It Linger veröffentlicht. Feel It Linger folgt auf die bereits erschienenen Musikvideos der Band zu Dissolve, Cave In und Head On A Spike. Schaut euch den neuen Track hier an:

Während das 2019er-Album Let It Take Its Course, das Revolver als „ein geradliniges, knochentrockenes Metal-Album, das nach der Musik klingt, die (Orthodox-Sänger) Adam Easterling schon immer machen wollte, aber mit der Authentizität präsentiert wird, die seine Musik schon immer hatte“ bezeichnete, sich auf die Dualität von Liebe und Wut konzentrierte, ist Learning To Dissolve aus intensiver Selbstreflexion geboren. Es gräbt tiefer als die meisten Metal- oder Hardcore-Platten. Es überrascht nicht, dass sich dieser Ethos durch die gesamte Existenz von Orthodox als Band zieht, deren frühere und heutige Mitglieder aus dem Straight-Edge-Hardcore kommen.

