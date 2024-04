Orthodox: veröffentlichen neue Single „The Other Side Of The Nail“ im Vorfeld ihrer US-Tour im Mai

Orthodox, die Koryphäen des metallischen Hardcore aus Nashville, haben ihre neueste Single The Other Side Of The Nail veröffentlicht, ein Stück, das die rohe Energie und den unnachgiebigen Geist der Band auf den Punkt bringt. Nach dem gefeierten Erfolg ihres Albums Learning To Dissolve verschieben Orthodox weiterhin die Grenzen des Hardcore-Genres, indem sie komplizierte Gitarrenarbeit mit der gewaltigen Intensität vereinen, für die sie bekannt sind.

Adam Easterling, Orthodoxs Frontman sagt: „We’ve been sitting on this song since we finished recording Learning To Dissolve back in 2021. Leaving it off the tracklist was a hard decision to make, but we feel this song packs its own punch without having an album around it. It’s only fitting that this is finally releasing just four days before we head back to Randy in New Jersey to start tracking the next LP.“

Die Veröffentlichung von The Other Side Of The Nail ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern auch ein Vorbote der packenden Auftritte, die die Fans auf der bevorstehenden Tour von Orthodox im Mai als Support von Boundaries erwarten, sowie eine Überleitung zwischen Learning To Dissolve und ihrem nächsten Album.