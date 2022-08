Orthodox: veröffentlichen neuen Song und Video zu „Dissolve“

Die Metal-Band Orthodox aus Nashville hat am 8. August ihren neuen Track und das Musikvideo zu Dissolve veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

„Time kills everything,” sagt Orthodox-Frontman Adam Easterling.

Der Sound von Orthodox ist das Gegenteil von dem, was die meisten mit der entspannten Energie und dem Country-Twang ihrer Heimatstadt Nashville, Tennessee, verbinden. Mit ihrem Century Media-Debüt Learning To Dissolve haben sich Orthodox mit ihrem unverwechselbaren, an Nu-Metal angelehnten metallischen Hardcore einen eigenen Weg gebahnt. Learning To Dissolve ist der Schlusspunkt einer Reise, die mit dem 2017 erschienenen Album Sounds Of Loss begann. Von Anfang an waren Orthodox ein echtes Aushängeschild, das Riffs, die auf einer Slipknot-Platte nicht fehl am Platz wären, mit Easterlings stumpfem, Jonathan Davis-ähnlichem Gebrüll kombinierte. Doch wie bei ihren klanglichen Brüdern von Knocked Loose oder Vein.FM sind die Einflüsse der 90er und 00er-Jahre zwar nicht zu überhören, aber Orthodox huldigen ihren Einflüssen nicht nur, sondern übertreffen sie.

Learning To Dissolve wurde während der globalen Pandemie und des Weltausfalls im Jahr 2020 geschrieben und entstand aus Frustration. Das heißt, bis Sänger Adam Easterling und Gitarrist Austin Evans begannen, sich richtig ins Zeug zu legen. Bei den Aufnahmen in der Hitze des Sommers mit Produzent und Mischer Randy Lebooeuf (Thy Art Is Murder, Kublai Khan) bei Graphic Nature Audio in Belleville, New Jersey, befand sich die Band in einem kreativen Overdrive, in dem sie ihre Songs zerlegte.

Orthodox haben bereits Musikvideos für Cave In und Head On A Spike veröffentlicht, die vom kommenden Album Learning To Dissolve stammen, das am 19. August über Century Media Records erscheint. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Bestellt euch Learning To Dissolve hier vor.

Orthodox online:

www.orthodoxtn.com

https://www.facebook.com/orthodoxtn