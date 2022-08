The Night Flight Orchestra: veröffentlichen Video zur neuen Single „Black Stars And Diamonds“

Vor zwei Wochen lieferten The Night Flight Orchestra mit ihrer brandneuen Single Black Stars And Diamonds den ultimativen Sommerhit. Am 12. August hat die Band ein brandneues Video zu dieser Single veröffentlicht.

Das neue Video wurde im Herzen von Prag gedreht und zeigt die fröhliche Energie von The Night Flight Orchestra.

https://thenightflightorchestra.bfan.link/bsad.ema

Frontmann Björn Strid verrät die Geschichte hinter dem Video:

„Nach unserer unglaublichen Show auf dem Metalfest in Pilsen beschlossen einige von uns, noch einen weiteren Tag im Herzen von Prag zu bleiben. Da wir ein neues Schmuckstück in petto hatten, konnten wir nicht widerstehen, ein Video dazu aufzunehmen. So verbrachten wir acht Stunden damit, auf einem Anhänger durch Prag zu fahren, während wir mit den Händen winkten, und begegneten den Menschen auf den Straßen nur mit Lächeln und Begeisterung. Es war ein unglaublich heißer Tag, der in eine tropische Nacht überging, und das hier ist das Ergebnis! Genießt es und dreht es laut auf!“

Zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Single gab die Band eine Besetzungsänderung bekannt.

