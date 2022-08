The Night Flight Orchestra: veröffentlichen neue Single „Black Stars And Diamonds“

Die Festivalsaison ist in vollem Gange und The Night Flight Orchestra liefern mit ihrer brandneuen Single Black Stars And Diamonds den ultimativen Sommerhit.

Streamt den Song hier: https://thenightflightorchestra.bfan.link/bsad.ema

Frontmann Björn Strid kommentiert den Song wie folgt: „Dieser Song ist das ultimative Wochenend-Tribut, in dem sich gefallene Engel, Träume von Glitzer und späte Sommerdämmerung zu einem explodierenden Cocktail vereinen.“

Mit dieser Veröffentlichung gibt es auch eine Veränderung in der Bandbesetzung, da ein neuer Backgroundsänger hinzugekommen ist.

Björn kommentiert aufgeregt:

„Wir freuen uns sehr, die fantastische Åsa Lundman offiziell in der Band willkommen zu heißen! Damit beginnt eine neue Ära für die Band, denn sie und Anna Brygård bilden das unaufhaltsame Back-up-Duo The Aeromanticas. Folgt ihnen unbedingt auf den sozialen Medien! Wir freuen uns sehr, diese neue Single mit euch zu teilen, die das Debüt dieses erstaunlichen Back-up-Duos darstellt. Die Zukunft sieht so verdammt rosig aus, dass man den Boden von Champagnerflaschen als Schutzbrille benutzen sollte! Enjoy!“

Folgt den beiden Damen unbedingt auf Instagram: @theaeromanticas

The Night Flight Orchestra veröffentlichten ihr letztes Album Aeromantic II im September 2021 über Nuclear Blast Records.

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid – Lead- und Backing-Gesang

David Andersson – Gitarren

Sharlee D’Angelo – Bass

Sebastian Forslund – Gitarren, Schlagzeug

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

John Manhattan Lönnmyr – Tasteninstrumente

Anna Brygård – Backing Vocals

Åsa Lundman – Hintergrundgesang

Mehr Infos:

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.instagram.com/nightflightorchestra