My Sleeping Karma: feiern die Albumveröffentlichung mit einem atemberaubenden Musikvideo

Nach einer siebenjährigen Pause seit ihrem letzten Studioalbum Moksha feierten My Sleeping Karma am 29. Juli ihr brandneues Album Atma, das jetzt bei Napalm Records erschienen ist.

Vom ersten Ton des Albums an ist sofort klar, dass Atma nicht einfach nur eine weitere neue My Sleeping Karma-Platte ist – es ist eine unendliche Dunkelheit, Verzweiflung und Traurigkeit, die den deutschen Vierer auf seinem sechsten Studioalbum antreibt und die bisher dunkelste, emotionalste und tiefste Platte der Band darstellt.

Zur Feier der Veröffentlichung haben My Sleeping Karma ein neues Musikvideo für die jenseitige Single Avatara veröffentlicht, die mit ihrer Synthie-Post-Rock-Großartigkeit glänzt und majestätische, exotische Texturen mit hypnotischer Dynamik verbindet!

Schlagzeuger Steffen erklärt: „Wie viele andere Sanskrit-Wörter hat auch Avatara mehrere entsprechende Bedeutungen. Avatara bedeutet den Abstieg, das Herunterkommen, wie die Erscheinung selbst. Es kann aber auch eine Gelegenheit oder das Auftauchen bezeichnen. In diesem Sinne ist Avatara das perfekte Wort, um unser neues Album Atma zu enthüllen und es endlich ans Licht zu bringen.“

Seht euch hier das neue My Sleeping Karma-Video zu Avatara an:

Wie viele Künstler haben die letzten zwei Jahre die gesamte Musik- und Kulturindustrie hart getroffen. Aber My Sleeping Karma – sie haben sich wirklich dem Abgrund gestellt. Die Band wurde vor fast 20 Jahren als starker Zusammenschluss bester Freunde gegründet und hat seither einen unglaublich erfolgreichen Backkatalog mit fünf hochgelobten Alben und einem Live-Album im Jahr 2017 sowie ausgiebigen Tourneen in ausverkauften Hallen und auf renommierten Festivals angehäuft, die sie als eine der angesehensten Instrumental-, Post- und Hypnotic Rock-Bands innerhalb der Heavy-Musik-Community auszeichnen.

Atma beschreibt das (absolute) Selbst, die unzerstörbare, ewige Essenz des Geistes, und wird oft mit „Seele“ übersetzt. Krankheit, Tod und Existenzangst hatten die Band an einen Punkt in der Musik und im Leben gebracht, an dem sie kurz davor war, sich zu trennen. Doch ihr Überlebenswille wurde auf Atma festgehalten – ein Album, von dem die Band nicht einmal sicher war, dass es das Licht der Welt erblicken würde, als sie 2017 mit der Arbeit daran begann, und wenn doch, dann nie für Verkaufszahlen, Ruhm oder Erfolg. Atma erzählt die Geschichte ihres Lebens, verarbeitet das Trauma persönlicher Tragödien, den tiefsten Schmerz und die Angst von vier besten Freunden, die ihre dunkelsten Tage seit dem Bestehen der Band durchgemacht haben.

Die meisten der sechs Tracks des neuen Albums bewegen sich in der Nähe der 10-Minuten-Marke und zeichnen sich in unverkennbarer My Sleeping Karma-Manier aus – von kristallklaren Intros, die in bittersüße Melodien von verletzlicher Schönheit münden, bis hin zu imposanten Klangsphären von hypnotischer Schwere mit betörenden Unterströmungen. Wie Dave Wyndorf von Monster Magnet einmal sagte: “ My Sleeping Karma ist Kunst – aber ihre neue, kathartische Platte fängt nicht nur den Zeitgeist ein, sondern lässt ein kleines Licht für Hoffnung, Liebe, Schönheit und Stärke inmitten all der hässlichen Facetten unseres verletzlichen Lebens.“

„Wir haben viel Zeit, Mühe und Liebe hineingesteckt und sind endlich sehr glücklich, dass es fertig ist.“ Die Band sagt: „Wenn man genau hinhört und ein offenes Herz hat, kann man die Traurigkeit und den Schmerz, den wir durchgemacht haben, hören und fühlen. Aber mehr denn je gibt es auch viel Hoffnung, Glück und Liebe.

Dies ist einer der wichtigsten Sätze, den die geistige Welt seit vielen Jahren ständig wiederholt. „Jeder Mensch muss sich immer zwischen den beiden Hauptemotionen entscheiden: Furcht oder Liebe.“ Jeder sollte sich also sorgfältig entscheiden, denn diese Entscheidung(en) definieren, wer man ist.

Wir hoffen sehr, dass dieses Album ein paar positive Vibes, ein bisschen Hoffnung und – ganz wichtig – Liebe verbreiten kann! Denn am Ende ist Liebe alles, was existiert.“

Viel Liebe

Norman, Seppi, Matte, Steffen

Atma wurde von Drummer Steffen in den New Life Studios produziert, aufgenommen und gemischt und von Andreas Balaskas in den Masterlab Studios in Berlin gemastert. Das unglaubliche Album-Artwork wurde von Sebastian Jerke entworfen.

Erwerbt jetzt euer Exemplar von Atma hier.

Die Tracklist von Atma findet ihr in unserem Release-Kalender:

My Sleeping Karma Live:

