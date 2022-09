The Night Flight Orchestra: geben europäische Tourdaten für November 2022 bekannt

The Night Flight Orchestra haben ihre Death To False AOR Tour 2022 angekündigt, die elf Termine in Europa umfasst.

Trotz der tragischen Nachricht über den kürzlichen Verlust des Gitarristen David Andersson hat die Band beschlossen, die Tournee stattfinden zu lassen. Sie beabsichtigen, den ehemaligen Gitarristen zu ehren und sein Vermächtnis zu feiern und fortzuführen, indem sie weiterhin die Musik spielen, die er mit geschaffen hat.

Die Band kommentiert:

„Das Vermächtnis geht weiter …

Der 14. September des Jahres 2022 wird ein Datum sein, das keiner von uns jemals vergessen wird. Unser Gitarrist David Andersson schloss für immer seine Augen. Es war der Tag, den wir alle seit langem gefürchtet haben. Unsere Herzen trauern. Als Björn David ihn zum letzten Mal im Krankenhaus besuchte, gab er ihm den Segen, die musikalische Reise fortzusetzen, die sie beide vor etwa 12 Jahren begonnen hatten. Trotz Davids relativ langer Abwesenheit von der Band als Tourmitglied hatten wir einen erstaunlichen und arbeitsreichen Sommer mit unvergesslichen Shows. Es gibt jedoch eine Sache, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben: Clubshows spielen. Wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, Davids Leben und seine Musik zu feiern, als diese Mini-Europatour im November, die wir schon eine ganze Weile geplant haben. Wir laden euch ein, mit uns zu feiern und die Nacht durchzutanzen. Diese geflügelte und nächtliche Reise muss weitergehen. Zu Davids Ehren haben wir die Tour auch Death To False AOR genannt. Das hätte ihm gefallen – denn wenn es etwas gibt, das er verabscheut hat, dann war es falscher und nicht organischer AOR.“

– The Night Flight Orchestra

The Night Flight Orchestra – Live

Death To False AOR Tour 2022:

10.11. UK London – The Dome

11.11. DE Berlin – Orwo Haus

12.11. NL Helmond – Cacaofabriek

13.11. AT Vienna – Szene

14.11. BE Bilzen – South of Heaven

15.11. DE Cologne – Essigfabrik

16.11. DE Bochum – Matrix

17.11. DE Weiher – Live Music Hall

18.11. DE Weissenhaus – Metal Hammer Paradise

19.11. DE Leipzig – Hellraiser

20.11. SK Bratislava – Randal Club



