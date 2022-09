Venom Inc.: haben Video zum Titeltrack von „There’s Only Black“ veröffentlicht

Endlich ist es soweit, dass die Extrem-Metal-Pioniere Venom Inc. ihr neues Album There’s Only Black in seiner ganzen verheerenden Fülle veröffentlichen! Ihr zweites Album ist ein kompromissloser Angriff auf bigotte Heuchelei und Konformismus in der heutigen Gesellschaft sowie eine Demonstration musikalischer Überlegenheit, die von einigen der wahren Begründer des Genres geliefert wird.

Zur Feier des Tages haben Venom Inc. ein Video zum Titeltrack There’s Only Black am 23. September veröffentlicht.

Das Album There’s Only Black kaufen oder anhören: https://bfan.link/there-s-only-black.ema

