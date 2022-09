The Claymore: 22 Jahre Powermetal – live in Herne mit Lyra’s Legacy, Korry Shadwell + Layment am 01.10.2022

Als feste Power Metal / Heavy Metal-Institution des Ruhrgebiets feiern The Claymore *** 22 Jahre Heavy Metal / Powermetal! *** mit einem Live-Event am 01.10.2022 ab 18 Uhr im Flottmann-Hallen-Kulturzelt in 44625 Herne, Straße des Bohrhammers 5 (Einlass ab 17:30 Uhr)!

Facebook-Event-Link:

https://www.facebook.com/events/1137744937152034

Bereits seit dem Jahr 2000 zeichnen sich The Claymore durch packende, energiegeladene Heavy / Powermetal-Live-Shows und mitsingbefeuernde Ohrwurm-Hymnen aus.

Am Samstag, 01.10.2022 wird der bühnenstarke Fünfer sein 22-jähriges Jubiläum mit einer würdigen Headiner-Show in dem Kulturzelt an den Flottmann-Hallen in 44625 Herne, Straße des Bohrhammers 5 feiern. Dabei werden The Claymore sowohl Songs von ihrem neuen Album St. Barbara’s Light als auch frühere Klassiker live spielen!

Als besonderes Highlight wird es zur 22-Jahres-Geburtstagsfeier von The Claymore am 01.10.2022 in Herne ein Wiedersehen mit langjährigen früheren Bandmitgliedern von The Claymore geben:

Andreas Grundmann, ehemaliger Sänger der Band und Sebastian Busacker, ehemaliger Gitarrist, werden auf der Flottmann-Kulturzelt-Bühne in Herne mit The Claymore zusammen rocken!!!

Als weitere Live-Acts sorgen gemeinsam mit The Claymore die Bands Layment (Rock, Folk, Heavy Metal); Korry Shadwell (Hardrock) und Lyra’s Legacy (Melodic/Power Metal) für ein hochkarätiges Geburtstags-Live-Programm!

Seid am 1.10.2022 in Herne dabei und feiert mit!

Tickets gibt es bei den Konzertkassen und unter folgenden Links:

https://www.ticketonline.de/artist/the-claymore/

https://www.eventim.de/artist/the-claymore/

https://theclaymore.bandcamp.com/merch