Venom Inc. – 08.08.2020 – Metal Festival Alliance Livestream 2020

Eventname: Metal Festival Alliance Livestream 2020

Band: Venom Inc.

Ort: Online (Alcatraz Festival, ARTmania Festival, Bloodstock Festival, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Into The Grave, Leyendas Del Rock, MetalDays, Midgardsblot, Motocultor Festival, Party.San Metal Open Air, Resurrection Fest und Summer Breeze)

Datum: 08.08.2020

Genres: Heavy Metal, Black Metal, Speed Metal, Thrash Metal

Setlist:

Metal We Bleed Rip Ride Live Like an Angel (Die Like a Devil) Forged in Hell Parasite Genocide Time To Die In Nomine Satanas Bloodlust Black Metal Witching Hour

Gegründet wurden Venom Inc. vor fünf Jahren im englischen Newcastle. Der Wink mit dem Zaunpfahl bleibt der Name und alle, die die Legende Veno m dahinter vermuten, behalten Recht. Die Entstehung geht darauf zurück, dass die Gruppe M-Pire Of Evil auf dem Keep It True spielte. Das Projekt ehemaliger Venom-Mitglieder, das Venom-Songs covert oder im gleichen Stil inszeniert. Das Musizieren mit dem Ex-Drummer Anthony Bray bewegte alle dazu, Venom Inc. ins Leben zu rufen, welche aus der Venom-Besetzung von 1989 bis 1992 bestehen. Jeff „Mantas“ Dunn zieht permanent Fratzen und Grimassen, der Sound wurde Old School eingefahren, der Auftritt jedoch durch moderne Effekte bereichert.

Das Geisterkonzert des Trios wird von einer kleineren Leinwand im Hintergrund getragen. Das weiße Drumset, welches als Mittelpunkt heraussticht, bildet mit dem Live Drummer Jeramie Kling den Eyecatcher. Der super Sound katapultiert Rip Ride in die Horchlappen. Immer wieder werden Effekte in die Show geschnitten. Genocide und Time To Die bringen Jeff „Mantas“ Dunn und Tony „Demolition Man“ Dolan in ihre geliebte Position, frechen 80er Black Metal mit rotzigen Heavy Riffs aufzuziehen. Gewartet wird da eindeutig aufs Ende. Wer hat in seiner Kindheit nicht den Megahit Black Metal rauf und runter gehört? Witching Hour gibt den letzten Tritt in den Allerwertesten, dann sagen Venom Inc. nur noch flink goodbye.