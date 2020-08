Enslaved: Ivar spricht über das Band Line-Up und die Aufnahmen des neuen Albums

Die norwegischen Black Metal Avantgardisten Enslaved veröffentlichen am 2. Oktober ihr mittlerweile 15. Studioalbum Utgard über Nuclear Blast. In einem ersten Trailer spricht Gitarrist Ivar Bjørnson nun über das aktuelle Band Line-Up und die Aufnahmen ihres kommenden Albums. Findet mehr darüber heraus unter dieser Adresse:

Infos zur Cinematic Summer Tour:

Für dieses Zukunftskonzept haben Enslaved sich mit drei verschiedenen Sommerfestivals zusammengeschlossen, die die jeweiligen Shows präsentieren werden. Nach dem erfolgreichen Stream in Kollaboration mit dem Roadburn Festival hat die Band nun zwei weitere Shows in Planung:

• 20. August – die zweite Show wird ein Below The Lights Set in Zusammenarbeit mit dem Beyond The Gates Festival.

• 30. September – hier beendet die Band ihre virtuelle Sommertour auf dem Summer Breeze auf dem sie bereits einige neue Songs von Utgard – The Journey Within spielen werden

Gitarrist Ivar dazu:

„‚Wir müssen auseinanderhalten‘ ist ein Spruch des Diskoridiasmus, welche die Situation, in welcher wir uns verbinden, gut beschreibt. Wir alle sind zu verschiedenen Graden isoliert und wir alle vermissen die Livemusic. Daher halten wir mit unserem fantastischen Leuten aus dem Management auseinander, mit den Leuten unsers Labels und dem Booking sowie drei unserer besten Freunde, welche die Creme de la Creme der europäischen Festivals vertreten und präsentieren euch diese digitale Festival Tournee. Wir arbeiten bereits hart an der Vorbereitung der Sets und Shows. Danke euch für euren Support, euren Glauben in uns und eure Geduld – Fans wie euch zu haben ist ein absolutes Privileg. Wir sehen uns im Äther!“

