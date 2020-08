Suicide Of Society: „War Investment“ erscheint am 09.10.2020

Die Arbeiten am ersten Album der deutschen Thrasher von Suicide Of Society sind abgeschlossen. Das Debüt wird unter dem Titel War Investment am 9. Oktober über Black Sunset/MDD veröffentlicht. Die neun Songs bieten schnörkellosen Thrash Metal der alten Schule, mit hörbaren Roots von deutschen, aber auch amerikanischen Genre Vätern. Der geneigte Hörer kann sich schon jetzt auf knapp 40 Minuten voller Riffgewitter, Melodien und Mitsingparts, sowie sozialkritischen Texte einstellen. Aufgenommen und produziert wurde das gute Stück bereits im letzten Jahr in den Credge Audio Studios von Anatoli Kalyuk.

Da die Band anno 2020 bereits auf ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum zurückblicken kann, findet sich auf dem Debüt entsprechend das beste Material aus ihrer turbulenten Bandgeschichte. Mehr Infos demnächst!

