Nytt Land – 08.08.2020 – Metal Festival Alliance Livestream 2020

Eventname: Metal Festival Alliance Livestream 2020

Band: Nytt Land

Ort: Online (Alcatraz Festival, ARTmania Festival, Bloodstock Festival, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Into The Grave, Leyendas Del Rock, MetalDays, Midgardsblot, Motocultor Festival, Party.San Metal Open Air, Resurrection Fest und Summer Breeze)

Datum: 08.08.2020

Genres: Pagan Metal, Folk Metal, Experimental Metal, Dark Epic Metal

Setlist:

Kurgan Guðrúnarkviða Ballada jaskra Black Raven Dreams of Lost Times Ohne dich Gjallarhorni Yggdrasill Kanteletar Oddrúnarkvia

Das Midgardsblot präsentiert den Stream von den in Deutschland unbekannteren Nytt Land. Der ruhig gestellte Haufen geht in Pagan Metal und Folk Tiefen, die nur selten harte Ideen emporspülen. Die experimentelle Veranlagung mit dem Wunsch, einen dunklen wie epischen Weg einzuschlagen, macht das Ensemble zu einem schwermütigen Weggefährten. Vor dem dunklen Hintergrund kauern die duster gekleideten Künstler, fürs Auge heißt es endlich Zeit zum Erholen. Am besten schließt man diese einfach – es passiert eh nicht viel und man kann besser bei den Melodien träumen von Guðrúnarkviða und Ballada Jaskra.

Ein mystisches wie magisches Erlebnis, was rein optisch durchgehend sehr schlicht gehalten wird und so Probleme hat, 40 Minuten lang das Interesse hochzuhalten. Die eigene Mitte finden kann man hier nicht nur als eingefleischter Heide. Die andächtigen Folk Elemente wirken wie Balsam auf die gestresste Seele, die mit Black Raven in den weiten Himmel aufsteigt. Ob Nytt Land auch vor Publikum derart auf die Bremse treten, was die Interaktion angeht, können wir in diesem Moment nicht sagen. Jetzt noch Weihrauch und Wein zu Yggdrasill, dann ist der lethargische Volltreffer des Festivals perfekt.

Gut gemacht – was den Einschlaffaktor nicht wegbläst. Wer noch was zum Einschlafen braucht, ist hier sehr gut aufgehoben und das ist nicht negativ gemeint. Ihre Instrumente im Sitzen spielend, biegen sie mit Kanteletar und Oddrúnarkvia gen Ziel ab. Lagerfeuerromantik für nordische Metalheads und Liebhaber skandinavischer Folk Kläng, die selber gerne zur Harfe greifen, kommen mit Nytt Land auf einen Nenner.