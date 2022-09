Crone: veröffentlichen ihr neues Album „Gotta Light?“

Crone haben am 23. September endlich ihr mit Spannung erwartetes neues Album Gotta Light? enthüllt. Das düster-rockende Langeisen ist ab letzten Freitag in den Läden rund um den Globus erhältlich und kann auch auf allen relevanten digitalen Plattformen gestreamt werden.

Am kommenden Donnerstag, den 29. September, werden Crone mit einer speziellen Akustik-Show am Prophecy Fest teilnehmen, was eine perfekte Gelegenheit bietet, einige der neuen Tracks zu spielen. Restliche Tickets sind hier erhältlich: http://tickets.prophecy.de/prophecy-fest-29-09-01-10-2022-balve-de

Crones Kommentar vom 23. September: „Heute ist der Tag, an dem Gotta Light? endlich rauskommt“, schreibt Lead-Gitarrist Kevin Olasz. „Drei Jahre intensiver Arbeit, ein paar Rückschläge und viele großartige Momente während der Aufnahmen zu diesem Album später, können wir endlich das Streichholz anzünden und unser zweites Album in seiner vollen Pracht mit euch teilen. Wir sind sehr dankbar für die vielen Vorbestellungen und die großartige Resonanz, die wir bisher erhalten haben. Mit Gotta Light? beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir sind zu einer gemeinsamen Kraft von fünf Individuen geworden, von denen jeder seinen eigenen, einzigartigen Musikstil in die Band einbringt, die aber alle auch die Wurzeln der Band ehren. Ein großes Lob und ewiger Dank gebührt Matthias Lohmöller von den Docmaklang Studios, der dieses Album mit seiner Leidenschaft, tonnenweise Kaffee und seinem umwerfenden handwerklichen und musikalischen Know-How buchstäblich geprägt hat. Natürlich sind wir auch Kirsten Schuhmann zu großem Dank verpflichtet, die uns bei vielen der neuen Songs ihre außergewöhnliche Stimme leiht. Und jetzt seid ihr dran! Bitte lasst uns wissen, was ihr von Gotta Light? haltet. Wir hoffen sehr, dass euch unser neues Album genauso gut gefällt wie uns!“

Mit ihrem zweiten Album Gotta Light? sind die Dark-Rock-Innovatoren Crone in einem hochoktanigen Hotrod unterwegs. Mit ihren persönlichen musikalischen Inspirationen, die von Alice In Chains über Killing Joke, New Model Army und Joy Division bis hin zu Pink Floyd und vielen anderen reichen, drücken die Deutschen dem Genre, das in den letzten Jahren durch Acts wie Ghost wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt ist, ihren ganz persönlichen Stempel auf.

Burn, Baby, burn! Wenn die kreative Flamme die Seele eines Künstlers zu Asche verbrannt zu haben scheint, sind die nächsten Schritte der Sturz in ein schwarzes Loch, die Krise und mit Glück schließlich die Katharsis. Crone-Sänger und -Gitarrist Phil Jonas war mit den bahnbrechenden deutschen Black-Metal-Pionieren Secrets Of The Moon am Ende des Weges angelangt. Die letzten Alben der Band hatten sich bereits allmählich vom Black Metal in Richtung Dark Rock bewegt.

Während Komponist, Gitarrist und Sänger Phil „sG“ Jonas sich müde, ausgebrannt und leer fühlte, war die Arbeit an neuen Songs für Crone der Funke, der einen Feuersturm frischer Ideen entfachte und zur Entstehung von Gotta Light? führte. Der Titel des Albums wurde von der eindringlichen achten Episode von David Lynchs Meisterwerk, der Fernsehserie Twin Peaks, inspiriert. Ein entsprechendes Element des Mysteriösen und Surrealen durchdringt alle neuen Songs, die sich um Themen wie die Hoffnung auf Signale aus dem Jenseits (Waiting For Ghosts), zerbrochene Träume (Abyss Road) und einen leitenden letzten Willen (Gemini) drehen.

Crone entstand aus einer musikalischen Zusammenarbeit zwischen Phil und dem Embedded-Schlagzeuger und Gitarristen Markus Renzenbrink. Beide Musiker wollten musikalische Horizonte jenseits der Metal-Grenzen ihrer damaligen Stammbands erkunden. Infolgedessen wurde 2014 die Gehenna-EP veröffentlicht und löste eine erste Welle des Interesses aus. Kritiker bezeichneten den ersten Versuch als Post-Rock, Post-Punk und sogar als Shoegaze. Das vielbeachtete Debütalbum Godspeed kam 2018 auf den Markt und seine fokussierteren und konsistenteren Songs wurden oft unter Post-Rock eingeordnet.

Nachdem Crone zur Hauptband der Protagonisten aufgestiegen sind, ist der neue Fokus und die Dringlichkeit der Band auf Gotta Light? deutlich hörbar. Mit Christian Schmidt wurde ein fester Keyboarder in das Line-Up aufgenommen, das nun auch Leadgitarrist Kevin Olasz für zusätzlichen Glanz und klangliche Tiefe sorgt. Aus der Asche von Secrets Of The Moon erhebt sich mit Crone ein dunkler, wiedergeborener Phönix und dieser Raubvogel ist bereit, den unaufhaltsamen Abstieg der Menschheit in den Wahnsinn zu rocken: Gotta Light?

Die Tracklist von Gotta Light? findet ihr in unserem Release-Kalender:

Crone – Line-Up:

Phil Jonas – Gesang, Gitarren

Markus Renzenbrink – Schlagzeug

Kevin Olasz – Leadgitarren

Daniel Meier – Bass

Christian Schmidt – Keyboards

Gastmusiker:

Kirsten Schuhmann – weiblicher Gesang

Matthias Lohmöller – zusätzliche Gitarren, Trompeten auf Gemini

Aufnahmen: Matthias Lohmöller in den Docmaklang Studios, Osnabrück, Deutschland

Gestaltung & Layout: Vortex Arts (Phil Jonas)

Verfügbare Formate:

Gotta Light? ist erhältlich als 2CD, 60-seitiges Hardcover-Artbook mit Bonus-CD, Liner Notes und erweitertem Artwork von David Fitt, als Gatefold-LP auf schwarzem und auf marmoriertem, rauchigem Vinyl sowie als Digipak-CD.

Shop-Link: http://lnk.spkr.media/crone-gotta-light

