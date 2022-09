Northtale: kündigen Europatournee für 2023 an

Die Power-Metal-Supergroup Northtale meldet sich mit einer großen Neuigkeit zurück. Die Band verkündet stolz, dass sie ein Teil der Tour Of The Dark Realm 2023 sein wird und Bloodbound neben Arion und Tungsten unterstützt. Die Tour startet am 28. Februar 2023 in Berlin und wird 13 Städte in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien und den Niederlanden besuchen.

Die ursprüngliche Europatournee von Northtale im Jahr 2021 wurde aufgrund der schwierigen globalen Situation abgesagt; die Band ist daher begeistert, endlich die Chance zu haben, zum ersten Mal vor einem europäischen Publikum aufzutreten.

Bill Hudson kommentiert:

„Wir freuen uns sehr auf unsere allererste Europatournee! Noch besser ist es, unsere Brüder von Bloodbound zu unterstützen, mit denen wir von Anfang an befreundet sind und bereits in Japan zusammen aufgetreten sind! Besonders cool ist, dass wir Arion und Tungsten dabei haben, die ein tolles Line-Up an Power Metal bieten!

Vielen Dank an Mike und Volkmar von Decibel Touring, die das alles auf die Beine gestellt haben!

Wir sehen uns alle auf der Tour!“

Tour Of The Dark Realm 2023

Bloodbound, Northtale, Arion und Tungsten

28.02. DE Berlin – Hole 44

01.03. DE Munich – Backstage Halle

02.03. CH Wetzikon – Hall of Fame

03.03. FR Colmar – Le Grillen

04.03. BE Vorselaar – De Dreef

05.03. DE Nürnberg – Hirsch

06.03. DE Mannheim – 7er Club

07.03. DE Aschaffenburg – Colos-Saal

08.03. DE Hamburg – Bahnhof Pauli

09.03. DE Siegburg – Kubana

10.03. DE Essen – Turock

11.03. NL Hengelo – Metropol

12.03. DE Kassel – Goldgrube

