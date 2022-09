Behemoth: haben Video zu „Versvs Christvs“ veröffentlicht, Album „Opus Contra Natvram“ ist jetzt erhältlich

Am 16. September feierten die polnischen Extrem-Metaller Behemoth die Veröffentlichung ihres neuen Albums Opvs Contra Natvram, das von Kritikern und Fans auf der ganzen Welt gelobt wurde. Eine Woche später krönte die Band die Veröffentlichung des jüngsten Meilensteins ihrer Karriere mit einem neuen visuellen Feuerwerk, das die düstere und bedrohliche Atmosphäre von Versvs Christvs perfekt abbildet – ein fesselnder, ausgedehnter Track mit Klavier und cleanem Gesang, der dazu bestimmt ist, Köpfe zu verdrehen.

Frontmann und Visionär von Behemoth, Adam „Nergal“ Darski, kommentiert den Track:

„Legionen! Vielen Dank für die unglaubliche Resonanz auf die neue Platte! Wow! Es fühlt sich extrem bestätigend und befreiend an, euch bei uns zu haben. Und nun präsentieren wir das Kronjuwel Versvs Christvs. Bei diesem Video haben wir zum ersten Mal mit der fantastischen Regisseurin Agata Alexander zusammengearbeitet, einer in LA lebenden Polin, deren Vision und Ausführung dieses spektakuläre Ergebnis hervorgebracht hat. Ein besonderer Gruß geht an unsere Freunde von Grupa 13, die bei der Produktion geholfen haben. Lasst euch überraschen Legionen!“

Das zwölfte Studioalbum der Band ist eine deutliche Erinnerung an die Rebellion, die Individualität und den unerschrockenen Selbstausdruck, den Behemoths phänomenales, von einer literarischen Weltanschauung geprägtes Werk ausstrahlt. Es spiegelt auch eine musikalische Entwicklung wider, denn es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Opvs Contra Natvram Behemoths stärkste und anspruchsvollste musikalische Sammlung bis heute ist.

Parallel zur Albumveröffentlichung haben Behemoth zusammen mit Spotify ein kärgliches, aber süchtig machendes Hosentaschenspiel herausgebracht, das auf dem Handy oder Desktop funktioniert. Hier könnt ihr es entdecken: game.behemoth.pl

Spieler müssen sich bemühen, das virtuelle Kreuz so lange wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Wer das Spiel nur eine Sekunde aus den Augen lässt, für den ist das Spiel vorbei. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten haben die Chance, ein Paar Tickets für Behemoths kommende The European Siege Tour zusammen mit Arch Enemy, Carcass und Unto Others in einer Stadt ihrer Wahl zu gewinnen.

Behemoth sind nicht nur die Schöpfer der polnischen Extrem-Metal-Szene, sondern sie sind auch Meister ihrer Vision und zeigen, was eine Band erreichen kann, wenn sie hart arbeitet. Mit Opvs Contra Natvram haben sie zehn frische Kapitel geschaffen, die zu einer für die Welt sehr seltsamen Zeit entstanden sind. Ihr Ziel, etwas Neues zu erschaffen, etwas, das nicht wie alles Bisherige klingt, ist ein ehrgeiziges Ziel.

