Northtale: enthüllen „Bring Down The Mountain“ Video mit Guilherme Hirose

Die international besetzten Power Metal-Senkrechtstarter Northtale hatten im August 2019 ihr erfolgreiches Debüt-Album Welcome To Paradise veröffentlicht und jüngst Guilherme Hirose aus Sao Paolo als neuen Frontmann enthüllt. Heute präsentiert die Band zu ihrem Track Bring Down The Mountain einen neuen Clip mit Guilherme Hirose als Sänger.

„Nach dem großartigen Feedback auf unseren neuen Vokalisten, kam vielfach die Nachfrage ihn auf einigen der „Welcome To Paradise“ Songs zu hören. Daher bekommt ihr heute ein Video mit Guilherme Hirose zu „Bring Down The Mountain“. Wartet ab, bis ihr ihn auf den brandneuen Songs zu hören bekommt“, konstatiert Gitarrist Bill Hudson.

Seht das Video hier:

Vorige Woche verkünden Northtale gemeinsam mit Unleash The Archers und Striker auf die Soul-Bounding Across Europe 2021 Tour zu gehen, deren Startschuss am 24.11. in Berlin fällt.

Northtale live

w/ Unleash The Archers & Striker

Soul-Bounding Across Europe 2021

präsentiert von Metal Hammer, EMP, Metal.de, Musix

24.11. (DE) Berlin, Columbia Theater

25.11. (DE) Hamburg, Kronensaal

26.11. (DE) Kassel, Goldgrube

28.11. (PL) Wroclaw, Pralnia

30.11. (SI) Ljubljana, Orto Bar

01.12. (AT) Vienna, Szene

02.12. (HU) Budapest, Barba Negra

04.12. (DE) Mannheim, 7er Club

05.12. (DE) Leipzig, Hellraiser

07.12. (FR) Lyon, Warmaudio

08.12. (FR) Paris, Backstage

09.12. (FR) Toulouse, ‚L’Usine à Musique

10.12. (ES) Bilbao, Stage Live

11.12. (ES) Madrid, Shoko

12.12. (ES) Barcelona, Razzmatazz 2

14.12. (IT) Milan, Legend Club

15.12. (CH) Aarau, Kiff

16.12. (DE) Siegburg, Kubana

17.12. (BE) Aarschot, De Klinker

18.12. (NL) Eindhoven, Dynamo

19.12. (DE) Munich, Backstage Halle

Holt euch Welcome To Paradise hier: http://nblast.de/NorthtaleWTP

Seht und hört Guilherme zu Shape Your Reality singen: https://youtu.be/ExEC5M1KmSI

Northtale sind:

Guilherme Hirose| Gesang

Bill Hudson | Gitarre

Mikael Planefeldt | Bass

Jimmy Pitts | Keyboard

Patrick Johansson | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/northtaleofficial

www.northtale.bigcartel.com

www.instagram.com/northtaleofficial

www.twitter.com/northtaleonline

www.nuclearblast.de/northtale

Quelle: Nuclear Blast