Burning Witches: enthüllen Cover, Tracklist & Release-Datum ihres neuen Albums „The Witch Of The North“

Der Schweizer Heavy-Metal-Hexenzirkel Burning Witches und Nuclear Blast Records freuen sich, das wunderbare Cover-Artwork und die Tracklist von The Witch Of The North, dem vierten Studioalbum der Band, enthüllen zu können. Das Album erscheint am 28. Mai 2021.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Winter’s Wrath

02. The Witch Of the North

03. Tainted Ritual

04. We Stand As One

05. Flight Of The Valkyries

06. The Circle Of Five

07. Lady Of The Woods

08. Thrall

09. Omen

10. Nine Worlds

11. For Eternity

12. Dragon’s Dream

13. Eternal Frost

The Witch Of The North kann ab dem 19. März 2021 vorbestellt werden.

Das sagen Burning Witches über ihr neues Album:

„Wir freuen uns und sind stolz, jetzt schon das neue Album ankündigen zu können und euch das tolle Cover-Artwork zu zeigen. Wir sind als Team zusammengewachsen und haben unseren Sound auf das nächste Level weiterentwickelt, die Witches 2021 sind heavier und epischer als je zuvor! Genau wie das Cover: Claudio Bergamíns großartige Kunst spiegelt das Album perfekt wider: eisig, mystisch, zeitlos und kraftvoll! Lasst euch ein auf „The Witch Of The North“ und lasst euch verzücken von unserer Weiterentwicklung!“

Das Albumcover stammt vom chilenischen Künstler Claudio Bergamín (u.a. Judas Priests Firepower und Battle Beast) und es fängt die Stimmung der packenden Reise durch verwunschene Wälder und über schneebedeckte Bergwipfel, die The Witch Of The North bietet, perfekt ein.

Cover-Künstler Claudio Bergamín sagt über das Cover:

„Der unvergleichliche Schmier von Destruction kontaktierte mich und fragte, ob ich Interesse hätte, das neue Burning Witches – Cover zu gestalten. Das ließ ich mir natürlich nicht zwei Mal sagen. Die Band hatte ein sehr ungewöhnliches Konzept, also brauchte ich ein paar Wochen, bis mir endlich eine Idee kam, mit der ich selbst zufrieden war. Sie wollten eine zeitlos-klassische Illustration im Stil von Ken Kelly oder Frank Frazetta. Die „Forest Witch“ ist inspiriert vom Volk der Ents aus dem ‚Herrn Der Ringe‘ und von Botticellis ‚Die Geburt der Venus‘. Die Darstellungen der Mädels sind stilistisch klar an Comics angelehnt, und es hat großen Spaß gemacht, an ihren Gesichtern zu arbeiten, um sie den realen Personen so ähnlich wie möglich zu machen. Ich wünschte, mehr Bands würden mich nach sowas fragen!“

Burning Witches live als Special Guests auf

Primal Fears anstehender Metal Commando Over Europe – Tour:

2021

14.09.21 D-Aschaffenburg /ColosSaal

15.09.21 D-Berlin / Hole 44

16.09.21 D-Nürnberg / Hirsch

17.09.21 D-Leipzig / Hellraiser

18.09.21 CZ-Zlin / Masters Of Rock Cafe

20.09.21 CZ-Prague / Meet Factory

22.09.21 BUL-Sofia / Music Jam Club

24.09.21 SK-Zvolen / DK ZSR Culture House

25.09.21 SK-Bartislava / Majestic Music Club

26.09.21 AUT-Salzburg / Rockhouse

27.09.21 HU-Budapest /Barba Negra

2022

12.01.22 D-Muenchen / Backstage

13.01.22 D-Regensburg / Eventhalle Airport

14.01.22 D-Stuttgart / LKA

15.01.22 D.-Memmingen / Kaminwerk

16.01.22 D-Koeln / Essigfabrik

18.01.22 D-Bochum / Zeche

19.01.22 D-Hamburg / Markthalle

20.01.22 NED-Amstelveen / P60

21.01.22 B-Vosselaar / Biebob

22.01.22 D-Fulda / Kreuz

23.01.22 D-Saarbruecken /Garage

25.01.22 F-Paris / La Machine du Molin Rouge

28.01.22 ITA-Bergamo / Druso

29.01.22 CH-Sion / Le Port Franc

30.01.22 CH-Pratteln / Z 7

01.02.22 F-Lyon / CCO

03.02.22 ES-Pamplona / Totem

04.02.22 ES-Madrid / Shoko

05.02.22 ES-Murcia / Gamma

06.02.22 ES-Barcelona / Salamandra

Burning Witches sind:

Romana – Guitars

Jay – Bass

Laura – Vocals

Lala – Drums

Larissa – Guitars

