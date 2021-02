Siniestro: unterzeichnen weltweiten Deal mit Black Lodge und kündigen ihr neues Album an

Black Lodge Records verkünden stolz das Signing der schwedischen Death/Thrash Metal Band Siniestro. Das neue Album Vortexx wird am 14. Mai 2021 erscheinen. Die erste Single One Last Bullet One Last Ride wird bereits am 19. März mit einem Musikvideo veröffentlicht.

Auf dem Album wird es Gastauftritte von Erik Grawsiö der Band Månegarm und Jens Järvinen von Järnblod geben. Seid gespannt!

Commander (Vocals, guitars, bass, organ) kommentiert:

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser neues Album „Vortexx“ 2021 veröffentlichen werden. Wir haben den Deal mit Black Lodge Records abgeschlossen und freuen uns auf die Reise, die vor uns liegt. Wir nehmen keine Gefangenen und lassen keinen am Leben.“

Tracklist

01. One Last Bullet One Last Ride

02. Vortex

03. Blod eld död

04. Black Acid Rain

05. Hiisi (Instrumental)

06. Escape by Death

07. Den svartaste flamman och renaste hat

08. Buried in the Bog

09. Anti Human Commando

10. My Innermost Sun (Instrumental)

Black-Metal-Energie trifft auf Thrash-Finesse und einen rotzigen Punk-Vibe. Diese Typen greifen also von allen Seiten gleichzeitig an. Seit 2012 fährt die Bande diesen Kurs und perfektioniert ihn nun auf Vortexx. Die Masterminds hinter Siniestro stammen aus dem eisigen Nordschweden und dem pulsierenden Santiago de Chile. Auch diese Gegensätze machen Siniestro zu etwas ganz Besonderem. Unbarmherzige Kälte trifft auf ein loderndes Feuer. Fett produziert und dennoch harsch und voller Urgewalt, mit einer höllischen Energie umgesetzt und doch immer mit dem Song an sich im Fokus und ohne Effekthascherei: Vortexx ist ein wahres Prachtwerk geworden, das 2021 im Extrem-Metal ein gehöriges Wort mitzureden hat.

