Northtale: verkündigen neuen Sänger Guilherme Hirose

Die schwedisch-amerikanischen Power Metal-Senkrechtstarter Northtale hatten im August 2019 ihr erfolgreiches Debütalbum Welcome To Paradise über Nuclear Blast veröffentlicht. Nachdem die Band vor einigen Monaten den Ausstieg ihres Sängers Christian Eriksson bekannt gegeben hat, sind sie endlich wieder komplett und stellen ihren neuen Sänger, den 30-jährigen Guilherme Hirose (Traumer) aus Sao Paolo, Brasilien vor.

Gitarrist Bill Hudson erklärt: „Nach einem langen und anstrengenden Auswahlverfahren können wir endlich unseren neuen Sänger vorstellen! Ich habe mir rund 40 der weltweit besten Sänger angehört, von Brühmtheiten zu absoluten Newcomern, aus 11 verschiedenen Ländern. Ich wünschte, wir hätten mehr als nur einen anheuern können, aber wir mussten eine Entscheidung treffen und ich bin froh, Guilherme Hirose als unseren neuen Fronter vorstellen zu dürfen! Guilherme hat mich in seinem ersten Vorsingen völlig vom Hocker gerissen und die Songs vom ersten Album perfekt getroffen, als wären sie für ihn geschrieben worden. Aber auf unseren neuen Songs glänzt er erst so richtig! Als er mir die ersten Aufnahmen schickte, wusste ich sofort, dass das unser Mann ist. Ich hatte keine Zweifel. Als ich ihn dann der Band vorstellte, um deren Meinung einzuholen, stimmten mir alle zu. Wir sind endlich wieder eine vollständige Band!

Wir sind momentan mitten in den Gesangsaufnahmen in den Dharma Studios in São Paulo, Brasilien, mit Soundtechniker Rodrigo Oliveira und Dennis Ward, die gemeinsam fantastische Arbeit liefern. Bald sind wir wieder bereit, auf Tour zu gehen!”

Guilherme Hirose fügt hinzu: „Es ist einfach aufregend, in einer Band mit solchen Weltklasse-Musikern zu sein. Wir sind seit Juni in Kontakt und im August erhielt ich dann Bills Anruf, in dem er mir sagte, dass sie mich ausgewählt hatten. Seitdem kommen wir sehr gut zurecht und die neuen Songs klingen absolut fantastisch (Klischeehaft, ich weiß, aber so fühlt es sich wirklich an). Ich freue mich schon sehr, mit den Jungs so bald wie möglich auf Tour zu gehen und mit ihnen auf einer Bühne in eurer Stadt zu stehen!!!“

Die Video Ankündigung gibt es hier: https://youtu.be/Hn38–rPd_M

Seht und hört Guilherme zu Shape Your Reality singen:

Northtale sind:

Guilherme Hirose – Gesang

Bill Hudson – Gitarre

Mikael Planefeldt – Bass

Jimmy Pitts – Keyboard

Patrick Johansson – Schlagzeug

