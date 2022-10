Prophecy Fest 2022 in der Balver Höhle vom 29.09.2022 bis 01.10.2022 

Eventname: Prophecy Fest 2022

Bands: Arthur Brown, Darkher, Austere, The Vision Bleak, Camerata Mediolanense, Arð, Saturnus, Coven, Of The Wand And The Moon, A Forest Of Stars, Empyrium, Imha Tarikat, Antimatter, Dold Vorde Ens Navn, Fire & Ice, Winterfylleth, Valborg, Vrîmuot, Zwischenlichten, Crone, Alcest

Ort: Balver Höhle, Garbecker Straße 5, 58802 Balve

Datum: 29.09.2022 – 01.10.2022

Kosten: Festivalticket 99 Euro

Genre: Black Metal, Ambient Black Metal, Dark Rock, Gothic Rock, Neofolk, Dark Wave, Darkpop, Avantgarde, Black Arcane Rock, Post Punk, Ambient Doom, Post Metal, Independent Rock, Art Rock, Psychedelic Rock

Besucher: 2000

Veranstalter: Prophecy Productions

Link: https://fest.prophecy.de/

Nachdem das Label Prophecy im letzten Jahr mit dem Prophecy Fest 2021, trotz Pandemie mit 999 Gästen, in der Balver Höhle seinen 25. Geburtstag feierte, kommt es auch in diesem Jahr mit dem Prophecy Fest 2022 an gleicher Stelle zurück! Das Prophecy Fest findet in einer natürlichen Höhle statt, die in der Altsteinzeit entstanden ist – der Balver Höhle. Laut der germanischen Sage hatte Wieland, der Schmied, seine Werkstatt in dieser Höhle.

Vom 29.09. bis zum 01.10.2022 übernimmt wieder das Kultlabel Prophecy die Höhle in Balve für ihr eigenes Labelfest. Künstler des Labels werden in diesen Tagen die Fangemeinde in einem einzigartigen Spektakel und in einem besonderen Ambiente überraschen und betören. Nachdem ich im letzten Jahr anlässlich des 25. Geburtstages dabei war, darf ich es in diesem Jahr als Vertreter für Time For Metal erneut! Vielen Dank für die Einladung an Prophecy!

Zum Festival gehört auch noch der Nachmittag/Abend des Donnerstags, wo in einem gewissen Rahmen auch schon einige Angebote laufen, inklusive Freibier. In diesem Jahr unter anderem auch dabei der deutsche Vlogger Ernie Fleetenkieker alias Krachmucker, der beim Lagerfeuer nachts der „Lesekönig Diamant“ war, denn er liest King Diamond.

Ich selbst mache mich am Freitagvormittag bereits um 09:00 Uhr auf die Socken, um zum Beginn des Freitags rechtzeitig dabei zu sein. Fast drei Stunden brauche ich von Koblenz. Es ist schon recht voll hier vor der Balver Höhle. Es dauert ein wenig, bis ich mit meinem Festivalauto (Sharan mit Matratze) einen entsprechenden Platz gefunden habe. Nur ca. fünf Minuten sind es von dort zu Höhle.

Freitag, 30.09.2022

Der heutige Tag beginnt mit Imha Tarikat, einer Black Metal Band aus Mülheim/ Ruhr. Imha Tarikat möchten am frühen Vormittag schon einmal die Höhle hier in Balve zu bersten bringen. Das dürfte für eine Band, die ein Album mit dem Titel Sternenberster herausgebracht hat, kein Problem sein. Imha Tarikat ist ein Duo mit türkischen Wurzeln, welches sich für den Liveauftritt mit Sessionmusikern verstärkt hat. Imha Tarikat bedeutet im Schmerz zu reifen und alles zu geben, bis man zerbricht. Die Band gibt hier heute wahrlich alles.

Wie gewohnt versammelt man sich nach den Auftritten der Bands auf dem Vorhof der Höhle, hier begrüße ich schon einige bekannte Gesichter. Gleich als zweite Band kommt für mich ein Highlight mit Arð auf das ich längst warte. Bei Arð handelt es sich um das Projekt des Winterfylleth-Keyboarders Mark Deeks. Er begibt sich mit Arð (altenglisch für „Eingeborener“) tief in die Legenden von Northumbria, einem angelsächsischen Königreich, welches über 300 Jahre lang von den Wikingern überfallen wurde. Sakral anmutenden, historischen Monastic Doom gibt es auf die Ohren. Eine feierliche, klösterliche Atmosphäre ist es nun, die hier in der Höhle erhallt und eine eigenartige Atmosphäre erschafft. Für die Liveumsetzung hat Mark Deeks sich mit einigen Musikern, auch Winterfylleth Bandkollegen, umgeben. Es selbst steht an der Gitarre und übernimmt den Gesang. Leider ist die auf dem Debüt Take Up My Bones (hier geht es zum Review) agierende Wundercellistin Jo Quail nicht dabei. Die Dame würde ich ebenfalls gerne mal live sehen.

Nach der Pause ist auf der Bühne, die eben für so viele Musiker Platz bot, nur ein Musiker. Der nennt sich: Of The Wand & The Moon. Hinter diesem Namen verbirgt sich der Däne Kim Larsen, der heute eine Soloshow aus Neofolk und ein wenig Dark Ambient bietet. Für mich lediglich ein kleines Intermezzo, denn nach ihm kommt wieder Schwung auf die Bühne.

Jetzt sind die weiter oben bereits genannten britischen Black Metaller Winterfylleth an der Reihe. Die schaffen es gleich, eine großartige und düstere Atmosphäre mit tollen Black Metal Landschaften zu schaffen. Mark Deeks hat bei Winterfylleth natürlich die Gitarre wieder gegen das Keyboard gewechselt und sich etwas weiter hinten eingereiht. Auch bei diesen Songs streckt der Musiker typischerweise einige Male wieder die Faust in die Höhe. Toller Doppelgig heute von einigen der britischen Musiker.

Draußen unterhalte ich mich mit Ernie Fleetenkieker, der mir über seine Lesung gestern Abend am Lagerfeuer erzählt. Auch ansonsten kann man sich mit ihm gut unterhalten und man merkt schnell, dass er ein Fachmann des Metals ist.

Danach gibt es eine Show mit Fire + Ice. Dahinter steckt die britische Neofolk Legende und Occultist Ian Read, der vielen durch sein Mitwirken bei Death In June, Sol Invictus und Current 93 bekannt sein dürfte. Hierfür hat er sich mit einigen Mitstreitern verstärkt.

Ein düsteres, großartiges Schauspiel folgt mit The Vision Bleak. Markus Stock (alias Ulf Theodor Schadorf) und Tobias Schönemann (alias Allen B. Konstanz) präsentieren sich mit ihren Mitstreitern in ganz toller Form. Ich würde es einmal als Horror-Gothik-Death-Metal-Schauspiel bezeichnen wollen. Herausragend in der Instrumentalisierung und im Gesang. Dazu ein tolles Bühnenbild, bei dem der Mikroständer hervorzuheben ist. Die beiden genannten Musiker werden wir morgen noch mal mit Empyrium sehen. Ebenso wie die junge Dame an der Violine.

Die Franzosen Alcest um ihren Sänger Neige werden danach mit viel Applaus empfangen. Die Blackgazer aus Frankreich begeistern das Publikum hier in der Höhle und zeigen, dass man nicht zu viel von ihnen erwartet hat. Alleine bis hierhin hat sich dieser Tag schon gelohnt. Es kommt aber noch besser!!!

Arthur Brown setzt nach dem großen Erfolg des letzten Jahres auch dieses Jahr die Höhle in Balve erneut in Flammen! Die Höhle wird zur The Crazy World Of Arthur Brown, so wie der Titel seines ersten Albums und der Name seiner damaligen Band. Mr. Arthur Brown legt mit seinem Fire die Höhle in Schutt und Asche und das mit über achtzig (!!!) Jahren. War das im letzten Jahr noch für viele hier eine Überraschung, so sieht das nun doch anders aus. Viele der Anwesenden, die im letzten Jahr überhaupt nicht wussten, wer dieser großartige Kerl auf der Bühne ist, warten hier förmlich auf seine Show. Die Magie dieses Teufelskerls springt sofort wieder aufs Publikum über und nicht nur sein Helm steht in Flammen, sondern auch das Publikum. Magier Arthur Brown hat mit seiner Maskerade und Performance die Fans wieder schnell in seinen Bann gezogen. Natürlich wiederholt sich einiges aus der letztjährigen Show in seiner Performance. Im zweiten Teil seines Gigs gibt es auch Neues. Arthur Brown himself hat die Höhle zum Abschluss des Freitags in eine Hölle verwandelt.

Ab ins Auto und pennen. Vorher noch einen Absacker mit Mitgereisten und neuen Bekannten nehmen. Gut gefrühstückt am nächsten Tag in der örtlichen Bäckerei kann es auf den zweiten Abenteuertag in die Höhle gehen.

Samstag, 01.10.2022

Mit dem, was der Opener Dold Vorde Ens Navn hier bringt, hat wohl niemand gerechnet. Solch eine Band sieht man als Opener selten. Die norwegische Black Metal Band um Sänger Yusaf “Vicotnik” Parvez (Dodheimsgard) kann hier mächtig begeistern. Im Vordergrund ganz klar ihr Frontmann, der zunächst mit Kapuzenmantel noch bedeckt ist und dann eine Performance sondergleichen abliefert. Von seinen Mitstreitern hervorragend begleitet, kostet er diese düstere Musik voll aus. Er steht, verrenkt sich, kriecht sogar; dabei grunzt, jault und kreischt er. Und auch im Klargesang hören wir einen glänzend aufgelegten Akteur. Die Nähe zum Publikum wird gesucht, er kommt von der erhöhten Bühne in den Graben und streckt sich den Fans zu. Die Songs behalten eine Eigenartigkeit dadurch, dass sie in Norwegisch gehalten sind. Das Album Mørkere muss ich mir nach diesem Wahnsinnauftritt auf Vinyl direkt mitnehmen. Das bekomme ich anschließend sogar von den Jungs noch signiert.

Das britische Avantgarde Black Metal Septett(!) Forest Of Stars bringt hier mit einer sehr erhabenen Theatralik eine wirklich große Show auf die Bühne. Würdevolle Eleganz kombiniert mit der Hysterie eines Berserkers. Black Metal trifft auf klassische Elemente und kreiert eine eigene Welt. Sänger Mister Curse scheint in diese eigene Welt zu entfleuchen. Das ist dann doch recht avantgardistisch und progressiv, genauso wie es mir gefällt.

Das muss erst einmal verarbeitet werden, was heute bisher hier gelaufen ist. Und da kommt noch so viel mehr und weitere Glanzpunkte, auf die ich mich freue. Als Doom Fan bin ich natürlich von der dänischen Death-Doom Band Saturnus angetan. Eine Doom Prägung, die ich persönlich sehr mag.

In der Pause mal wieder an den Merchstand. Da treffe ich Jayn Hanna „Darkher“ Wissenberg. Darauf habe ich natürlich gehofft. Sie signiert mir mal gleich ihre Vinylalben. Auf den Auftritt von Darkher nachher freue ich mich schon, denn das letzte Album The Buried Storm habe ich rezensiert (hier geht es zum Review). Bis zur Show wird es allerdings noch etwas dauern.

Zunächst sind einmal Camerata Mediolanense dran. Camerata Mediolanense wurden 1994 gegründet. Der Bandname bedeutet „Gruppe von Kammermusikern aus Mediolanum“ (Mediolanum ist der Name Mailands). Die italienische Neoklassikband erfasst ein Spektrum zwischen traditioneller Renaissance- und Barockmusik, eingebettet in eine elektronisch-experimentelle Bearbeitung. Zwei „klassische“ Sängerinnen sind am Start. Die Aufführung wirkt wie ein Schauspiel. Das hat schon was, wobei es manchmal etwas statisch wirkt.

Was danach folgt, ist nach eigenem Bekunden die wohl traurigste Rockband der Welt. Antimatter wurden von Mick Moss und dem ehemaligen Anathema-Mitglied Duncan Patterson 1998 gegründet. Nach dem Abgang von Duncan Patterson 2004 ist Mick Moss mit Antimatter mit verschiedenen Musikern unterwegs. Am heutigen Tag hat er am Bass den sehr jungen Christopher Hughes dabei, der für seinen Onkel Stu eingesprungen ist, dabei. Kaum einzuschätzen, wie alt er ist. Darüber unterhalte ich mich anschließend noch mit einigen Fans. Zwischen 14 und 16 Jahren ist man der Meinung, aber wirklich keine Ahnung. Jedenfalls macht er das richtig cool. Sehr feinen Alternativ / Dark Rock bringen Antimatter hier auf die Bühne.

Nach Dark Rock gibt es Depressive Black Metal. Austere nennt sich die Combo auf der Bühne, die im Kern aus den beiden Australiern Desolate und Sorrow besteht. Beides natürlich Künstlernamen, hinter denen man Mitchell Keepin und Timothy James Yatras findet. Live werden sie mit Paolo Bruno und Eklatanz zu einem Quartett. Beides ausgezeichnete Livemusiker. Eklatanz bin ich dieses Jahr bereits auf dem Mahlstrom Festival am Herthasee begegnet. Dort als Livemusiker bei Dornenreich. Auch bei Austere lässt Eklatanz seine mächtigen Rastas unentwegt zur coolen Mucke drehen.

Der Abend wird von einem Höhepunkt zum anderen gejagt, bei dem auch zwei Frauen einen nicht unerheblichen Anteil haben. Das ist zunächst einmal Darker, bei der natürlich Jayn Hanna „Darkher“ Wissenberg im Mittelpunkt steht. Darkher nehmen die Höhle mit einer eigenartigen Atmosphäre ein. Darkher sind im eigentlichen das Soloprojekt von Jayn Hanna „Darkher“ Wissenberg, wobei seit dem letzten Album The Buried Storm Schlagzeuger Christopher Smith als offizielles Bandmitglied gelistet wird. Auf der Bühne sind jedenfalls neben Jayn Hanna „Darkher“ Wissenberg noch zwei weitere Musiker an Schlagzeug und Geige. Darkher servieren uns atmosphärischen Folk Doom. Glanzvoll in der dunklen Höhle mit einer schwarzen Seele präsentiert. Dunkel, melancholisch und unheimlich verführerisch. Eine großartige Szenerie in der Höhle hier, wahnsinnig stark in Szene gesetzt.

Jetzt heiß es noch einmal kurz nach draußen und Luft schnappen für etwas satanisch Heißes, denn es folgt Coven. Ja, wirklich Coven, die Gründer des Occult Rock mit ihrer Hohepriesterin Jinx Dawson. Jinx habe ich live gesehen, als sie das erste Mal in Deutschland war, um mit Coven ihre magische satanische Show zu zelebrieren. Das war 2018 im Das Bett in Frankfurt. Hier in der Höhle von Balve ist es natürlich noch eine großartigere Atmosphäre. Coven haben mit der Aufnahme des legendären Albums Witchcraft Destroys Minds & Reaps Soul Ende der Sechzigerjahre eine Menge Einfluss auf andere, spätere Bands genommen. Ich nenne hier beispielsweise nur mal Black Sabbath, Black Widow und aus der aktuellen Zeitrechnung Jex Thoth.

Auf der Bühne steht mittig etwas großes Verhülltes, flankiert von zwei Gestalten, die sich als Musiker von Coven herausstellen werden. Rituelle und beschwörende Klänge erschallen. Die Verhüllung des Gegenstandes auf der Bühne fällt. Stilecht zeigt sich dann, womit alle gerechnet haben: ein Sarg! In der Mitte des Sarges prangt ein umgekehrtes Kreuz. Und klar, aus dem Sarg tritt die Hohepriesterin Jinx hervor. Sie trägt eine mit Nieten besetzte Maske. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen. Magische Atmosphäre. Die Szenerie und vor allem Jinx haben was Magisches. Das knistert richtig. Nach dem Intro geht es mit Black Sabbath vom Kultalbum Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls weiter und es folgt die schwarze Rock/Metal Messe hier in der Höhle. Die Maske fällt irgendwann. Jinx sieht mit ihren kaum zu glaubenden 72 Jahren toll aus. Sie selbst ist Magie, wie die Show auch. Viele der Fans, die die Dame hier wohl das erste Mal live erleben, sind regelrecht geflasht. Wow, was für ein Abend.

Diesen Abend beenden Empyrium, die heute das Set ihres Albums Songs Of Moors & Mist Fields spielen. Das Album hat nun auch schon seine 25 Jahre auf dem Buckel! Markus Stock und Tobias Schönemann, die wir gestern ja bereits mit The Vision Bleak erleben durften, sind also wieder am Werk. Mit dabei auch Eviga, der Sänger von Dornenreich, der als Livemusiker bei Empyrium die Gitarre bedient. Atmosphärischer dunkler Death Metal mit einem klassischen Hauch. Kerzenständer vorne an der Bühne setzen Markus Stock in Szene, der bei dieser Session die Gesangsparts alleine trägt. Sein Sangespartner von gestern sitzt am Schlagzeug. Thomas Helm, der seit 2002 bei der Band am Mikro ist und den wir letztes Jahr hier noch gesehen haben, ist bei diesem Set nicht dabei. Allerdings sehen wir auch heute wieder Aline Deinert, die gestern schon prächtig bei The Vision Bleak an der Violine unterstützt hat. So geht das geniale Prophecy Fest 2022 mit Empyrium würdevoll zu Ende.

Am nächsten Morgen zum Frühstücken ins Café. Dort treffe ich wie im letzten Jahr Gunnar von Prophecy und bedanke mich nochmals bei ihm für die Einladung. Dann geht die Fahrt ab nach Hause mit wahnsinnigen Eindrücken. Das Prophecy Fest wurde übrigens kostenlos gestreamt und ist im Netzt noch verfügbar.

Das Prophecy Fest 2022 war wieder ein Event der Superlative. Wahnsinnig geiler Veranstaltungsort mit einem Ambiente, welches seinesgleichen sucht. Die Bands der Prophecy Family sind so divers und genial und daher kaum zu toppen. Das Prophecy Fest ist nicht nur ein Musikfestival, sondern ein Kunstfestival für Augen und Ohren. Über eine Einladung für 2023 freue ich mich schon jetzt. Ja, man munkelt, dass das Prophecy Fest zu einem jährlichen Event werden könnte (bisher alle zwei Jahre), Vielen Dank, Prophecy Productions, für dieses geile Wochenende..