A Forest Of Stars: UK-Tour 2026 mit neuem Album im Gepäck

Die britische Black-Metal-Band A Forest Of Stars hat eine erste Reihe von vier Konzerten im Norden des Vereinigten Königreichs unter dem Titel Twitching Out The Binary Tour für November 2026 angekündigt.

A Forest Of Stars äußern sich dazu: „Hallo zusammen, wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir zur Feier der Veröffentlichung unseres neuen Albums Stack Overflow In Corpse Pile Interface wieder auf die Bühne zurückkehren”, erklärt Keyboarder The Gentleman. „Dank der Unterstützung der netten Leute von Reaper Agency können wir auf der ersten Etappe unserer Twitching Out To The Binary Tour in Großbritannien gemeinsam mit Fellwarden, Nemorous und Andracca auftreten. Wir hoffen, euch auf unserer Tour zu sehen, weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben!”

Die Band wird ihre bevorstehende Veröffentlichung Stack Overflow In Corpse Pile Interface, die am 8. Mai 2026 erscheint, live präsentieren.

Die Live-Daten sind wie folgt:

26. November 2025: Glasgow (UK) – Audio

27. November 2025: Newcastle (UK) – The Grove

28. November 2025: Nottingham (UK) – Saltbox

29. November 2025: Manchester (UK) – Rebellion

Zuvor haben A Forest Of Stars die bemerkenswerte Lyric-Video-Single Ascension Of The Clowns veröffentlicht, die auf den Originalgemälden des Leadsängers Curse basiert:

A Forest Of Stars kommentieren Ascension OfThe Clowns: „Dieser Song wurde aus der Perspektive einer Person geschrieben, deren psychischer Zustand einen Tiefpunkt erreicht hat“, schrieb Curse. „Eine Person, die ihrer Sucht ausgeliefert ist und sich inmitten der schier unendlichen Fülle an Chemikalien, die ihr zur Selbstzerstörung zur Verfügung stehen, zugrunde gerichtet hat …“

Das Album Stack Overflow In Corpse Pile Interface wird als eine komplexe und individuelle Arbeit beschrieben, die die Absurditäten der heutigen Zeit mit sarkastischem Humor und dunklen Geschichten verbindet.

Die Band, die 2007 in Leeds gegründet wurde, hat sich durch ihre DIY-Einstellung und ihren einzigartigen Sound einen Namen gemacht. Ihre vorherigen fünf Alben wurden von Kritikern hoch gelobt und fanden großen Anklang bei den Fans.