In Flames: veröffentlichen mitreißenden neuen Song „The Great Deceiver“

Am vergangenen Wochenende haben die schwedischen Metal-Legenden mit ihrer weltberühmten Live-Show die Bühne des deutschen Knotfests von Slipknot zum Beben gebracht. Heute überraschen In Flames ihre Fans mit einer neuen Darbietung ihrer umwerfenden Fähigkeiten: Die Göteborger veröffentlichen einen brandneuen Track mit dem Titel The Great Deceiver – ein krachendes Stück hochklassigen modernen Metals, das In Flames‚ einzigartigen Stempel tief in das Fundament der aktuellen Szene ritzt.

Zusammen mit The Great Deceiver kündigen In Flames ihre Rückkehr auf die europäischen Bühnen mit einer ausgedehnten Tour Ende 2022 an, bei der sie von At The Gates, Imminence und Orbit Culture unterstützt werden. Alle Tourdaten sind unten zu finden.

Die Band erklärt:

„The Great Deceiver wurde aus Frustration geboren, im Grunde eine Reaktion auf falsche Flaggen, aber seither hat es sich zu einem Begriff mit mehreren Bedeutungen entwickelt. Es gibt eine Zeile, die besagt „Biege die Wahrheit so, dass sie zu deiner Meinung passt“, und ich denke, das sagt viel über die Erzählungen aus, die heute im Internet, zwischen Menschen und Nationen usw. stattfinden. Wir sind heute mehr denn je ein Teil von uns, und doch ist es einfacher als je zuvor in der Geschichte zu kommunizieren.“

In Flames Europatour 2022

w/ At The Gates, Imminence und Orbit Culture

12.11. EE Tallinn – Helitehas

13.11. LV Riga – Palladium

15.11. PL Katowice – Mck

16.11. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

20.11. UK London – O2 Academy Brixton

21.11. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

22.11. FR Strasbourg – La Laiterie

23.11. FR Paris – Bataclan

25.11. ES Bilbao – Santana 27

26.11. ES Madrid – Riviera

27.11. ES Barcelona – Razzmatazz

28.11. FR Lyon – Transbo

30.11. CH Zurich – Samsung Hall

01.12. IT Milan – Alcatraz

02.12. AT Vienna – Gasometer

03.12. DE Leipzig – Haus Auensee

04.12. DE Cologne – Palladium

06.12. NL Tilburg – 013

07.12. BE Bruessels – AB

08.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

09.12. DE Hamburg – Edel Optics Arena

10.12. DK Copenhagen – Store Vega

11.12. NL Oslo – Spektrum

14.12. FI Helsinki – Ice Hall

16.12. SE Stockholm – Hovet

17.12. SE Gothenburg – Scandinavium

Über In Flames

In Flames sind eine der größten Metal-Bands der Welt, die sich nie scheut, ihre künstlerischen Grenzen zu erweitern und eine Musik zu kreieren, die ebenso eingängig wie krachend ist. Die 1990 gegründete Band gilt als einer der Urväter des melodischen Death Metal und als Begründer des Göteborg-Sounds“. Mit dreizehn Studioalben im Gepäck, zahllosen erfolgreichen Tourneen rund um den Globus, bei denen sie mit Größen wie Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest und Slayer spielten – mit Millionen verkaufter Tonträger und einer riesigen Fangemeinde auf der ganzen Welt – haben In Flames bewiesen, dass sie eine unaufhaltsame Kraft sind. Seit ihrem Debütalbum Lunar Strain aus dem Jahr 1994 hat die Band mit ihren vertrackten Twin-Guitar-Attacken, dem melodischen Gesang und den großartigen Arrangements einen unverwechselbaren Sound geschaffen, der sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat.

In Flames sind

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Bryce Paul | Bass

